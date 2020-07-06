В Нур-Султане появилась горячая линия для жалоб на завышенные цены на лекарства

Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - На базе iKomek 109 запустили работу горячей линии, куда столичные жители могут пожаловаться на необоснованное завышение цен на лекарства, передает Kazakhstan Today.

Глава государства поручил госорганам держать цены в аптеках на контроле. На базе iKomek 109 запустили работу горячей линии. По жалобам на необоснованное повышение цен на лекарства горожане могут обратиться по номеру 109. Будем реагировать на обращения", - написал на своей странице в Instagram аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов.





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