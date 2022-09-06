В Нур-Султане приостановили деятельность автогазозаправочной станции из-за угрозы безопасности

НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - Решением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Нур-Султана приостановлена эксплуатация автогазозаправочной станций - опасного производственного объекта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На опасном производственном объекте не допущено возникновения аварии, связанной с выбросом и взрывом сжиженного углеводородного газа (взрывопожароопасного вещества), причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц", - сообщили в Комитете промышленной безопасности МЧС РК.
Сообщается, что весной текущего года в ходе осуществления проверки на опасных производственных объектах ТОО "Мунай синтез" выявлены ряд нарушений. В результате выдано предписания об устранении выявленных нарушений и наложено административное взыскание.
Однако в ходе внеплановой проверки установлено, что предприятием предписание об устранении выявленных нарушений не было исполнено. Тогда государственными инспекторами департамента составлен акт о запрещении (приостановлении) отдельных видов деятельности и передан в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Нур-Султана для принятия решения. Учитывая возможные риски возникновения аварии при эксплуатации АГЗС с нарушениями требований промышленной безопасности, суд принял благоприятное решение и приостановил деятельность АГЗС до устранения нарушений", - говорится в сообщении ведомства.