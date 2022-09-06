В Нур-Султане приостановили деятельность автогазозаправочной станции из-за угрозы безопасности

НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 7 сентября ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду.

7 сентября ночью на западе, севере, юге, днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере, юге области 15-20 метров в секунду, в северной половине области порывы 23-28 метров в секунду.

6 сентября в Актюбинской области ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

7 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный, в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

7 сентября на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области 15-20 метров в секунду.

7 сентября на западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

7 сентября днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов.

7 сентября днем на севере, западе Абайской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

7 сентября на северо-западе Северо-Казахстанской области ночью ожидается сильный дождь. На юге, востоке области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, ночью на юге, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

7 сентября на севере, юге Костанайской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, ночью на юге области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, на юге области порывы 23-28 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.