В Нур-Султане продлили прием заявок на арендное жилье для работающей молодежи

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НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев прокомментировал ситуацию с проверкой автомобилей с российскими номерами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как выяснилось, около 80 тыс. машин с российскими номерами продали, перегнали в Казахстан и сняли с учета в Российской Федерации, однако в Казахстане их еще не зарегистрировали, сообщил министр.

Глава МВД пояснил, что проверки были инициированы в связи с тем, что казахстанцы, приобретая автотранспортные средства по договору купли-продажи за пределами республики, в течение 10 суток обязаны зарегистрировать их в Казахстане, чего многие казахстанцы не сделали.

Ситуация возникла из-за того, что около 210 тыс. машин с российским учетом находится на территории Казахстана. 150 тыс. - на законных основаниях, они ездят по доверенности, 600 единиц по спискам, переданным криминальной полицией МВД России, находятся в угоне. Около 200 машин мы уже установили, где они находятся. Кроме этого, около 80 тыс. машин сняты с учета в Российской Федерации, но не поставлены на учет в Казахстане", - пояснил Тургумбаев.

Он также подчеркнул, что владельцы ни одной из 80 тыс. машин не проходили техосмотр на территории Казахстана.

Как отметил глава МВД, автовладельцам необходимо обратиться в ЦОН и на свое имя оформить автомашину. "Но дело в том, что многие не хотят на себя оформлять и ставить на учет", - пояснил он.





Как сообщил заместитель председателя КАП МВД РК Серик Тусупов, с августа МВД совместно с Комитетом государственных доходов и КНБ начали проверять весь транспорт, въезжающий из сопредельных государств на территорию Казахстана.

Было установлено очень много фактов, что к нам ввозился криминальный транспорт, транспорт, который снят с учета. В частности, мы проверяли автомобили из Российской Федерации. Совместно с КНБ мы выявили порядка 10 фактов, когда к нам ввозился автотранспорт по поддельным документам. Было установлено порядка 150 фактов ввоза автомашин, которые числились в Российской Федерации снятыми с учета", - сказал он.





По словам Тусупова, в этой связи МВД РК проведен запрос в страховые компании по всем транспортным средствам, которые эксплуатируются на территории Республики Казахстан с иностранной регистрацией.





Данные сведения были отправлены в МВД Российской Федерации для проведения встречной проверки. Стало понятно, что 88 тыс. автомашин с российской регистрацией, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на учете в МВД Российской Федерации. То есть они либо не зарегистрированы в установленном порядке, либо были проданы гражданам Казахстана, после чего их владельцы - граждане России - сняли с учета по месту регистрации. Согласно закону РК "О дорожном движении", к участию в дорожном движении допускаются транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке", - пояснил он.





Кроме того, по его словам, ожидается интеграция баз данных, что позволит в онлайн-режиме получать актуальную информацию о регистрации транспортных средств.

В то же время в Нур-Султане перед спецЦОНом собрались водители автомобилей с российской регистрацией. Они просят, чтобы их автомобили поставили на учет в Казахстане по приемлемым тарифам. По словам водителей, включая налоги, техосмотр, страховку, государственную таможню, часто сумма выходит больше стоимости самой машины.

Как ранее сообщалось в СМИ, в Западно-Казахстанской области также началась проверка автомобилей с российскими номерами, автомашины без казахстанской регистрации водворяют на специальные стоянки.

Также, как пишет "Наша газета" , в Костанае владельцы автомобилей, которые стоят или стояли на учете в России, вчера, 7 ноября, в 15.00 пришли к зданию акимата Костаная в связи с тем, что полиция начала отравлять на штрафстоянку автомобили, снятые с учета в России, что и вызвало возмущение собравшихся.

По словам начальника местной полицейской службы Курмета Мажикенова, все изъятые машины могут быть возвращены владельцам, если те предоставят договор купли-продажи. Правда, придется выплатить государству штраф. Но вновь сесть за руль казахстанец все равно не сможет - до того момента, пока не поставит машину на учете в Казахстане или в России.



