В Нур-Султане проходит встреча представителей мировых религий из 19 стран

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - В столице Казахстана началось XVIII заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий под председательством спикера сената парламента РК - руководителя секретариата Дариги Назарбаевой, передает Kazakhstan Today.

Мероприятие проходит во Дворце мира и согласия. В заседании принимают участие представители мировых религий из 19 стран: Китая, Южной Кореи, Таиланда, России, Египта, Саудовской Аравии, Пакистана, Ватикана, Великобритании и других.

Участники встречи обменяются мнениями по итогам VI Съезда и перспективам деятельности секретариата. Также предполагается, что будут определены даты проведения VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и XIX заседания секретариата, информировала пресс-служба сената.

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