В Нур-Султане пройдет выставка "Уроки Нюрнберга: чтобы помнили"

Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - 19 ноября в Нур-Султане в Национальном музее Республики Казахстан откроется выставка "Уроки Нюрнберга: чтобы помнили", передает Kazakhstan Today.

19 ноября 2020 года, в 16.00, в Национальном музее Республики Казахстан (проспект Тауелсиздик, 54) откроется выставка "Уроки Нюрнберга: чтобы помнили"", - сообщает пресс-служба Российского центра науки и культуры в Нур-Султане.

По информации центра, в экспозиции, специально подготовленной к 75-летию начала Нюрнбергского процесса представительством россотрудничества в Казахстане, Российским историческим обществом, Центральным музеем Великой Отечественной войны (Москва) и посольством России в Казахстане, представлены редкие документы и фотоснимки из ведущих российских архивов, а также Музея современной истории России (Москва).

Выставка расскажет о первом в мировой истории Международном военном трибунале, осудившем преступления гитлеровского фашизма и поставившем точку во Второй мировой войне, самой кровопролитной в истории человечества, рассказали в РЦНК.

Нюрнбергский процесс приобрёл всемирно-историческое значение, поскольку он не только заложил фундамент послевоенного мирового устройства, но и стал грозным предупреждением для тех, кто пытается доминировать в мире и развязывать войны. Никто не должен забывать, что ни одно преступление против человечности не останется безнаказанным, поскольку Трибунал в Нюрнберге отменил срок давности для таких злодеяний.

Возмущает, когда в наше время всё чаще раздаются призывы обелить нацистских палачей, а кое-кого из их приспешников даже глорифицировать. Выставка "Уроки Нюрнберга", созданная под руководством известного российского историка и писателя Александра Звягинцева, - мощный и внятный призыв всегда помнить об уроках истории", - рассказал посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

Нюрнбергский трибунал начался 20 ноября 1945 года, а завершился 1 октября 1946 года. За это время прошло 403 открытых заседания. Мировая пресса широко освещала работу трибунала, велась прямая радиотрансляция и документальная киносъёмка, впервые был применён синхронный перевод. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 осуждённых были приговорены к смертной казни, остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительный срок в тюрьме. Главное, как мне представляется, состоит в том, что Нюрнбергский процесс раскрыл сущность идеологии нацизма, идейной основы для подготовки и развязывания агрессивных войн и массового истребления людей, и разоблачил чудовищные преступления нацистов", - отметил заместитель директора Института истории государства Буркитбай Аяган.

Руководитель представительства Россотрудничества в Казахстане Алексей Коропченко рассказал, что на выставке также будут представлены политические карикатуры всемирно известного художника Бориса Ефимова, следившего за ходом Нюрнбергского процесса непосредственно из зала суда.

Его рисунки дают возможность проследить всю историю гитлеровского фашизма - от его зарождения до бесславного конца. Эту экспозицию нам предоставил Центральный музей Великой Отечественной войны, расположенный на Поклонной горе в Москве", - сказал глава представительства.

Руководитель культурных программ Российского центра науки и культуры в Нур-Султане Ольга Скальчук отметила, что выставка является важнейшей составной частью цикла мероприятий, посвящённых 75-летию Победы.





Она завершает наш большой проект "Великая Отечественная: взгляд из XXI века". Кроме этого, отдельной частью экспозиции станут уникальные фотографии и документы из частного архива киевлянина Арсения Кудрявцева, участника Нюрнбергского процесса. Эти бесценные документы нам передала его родственница, украинский историк Евгения Борисовна Кудрявцева", - рассказала Ольга Скальчук.

Выставка "Уроки Нюрнберга: чтобы помнили" будет экспонироваться в залах Национального музея Республики Казахстан до 20 декабря 2020 года.

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