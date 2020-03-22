В Нур-Султане приостановлена работа ЦОНов на время карантина

Нур-Султан. 21 марта. Kazakhstan Today - В Нур-Султане с 21 марта по 16 апреля приостановлена работа ЦОНов, передает Kazakhstan Today.

Решением Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по городу Нур-Султану с 21 марта по 16 апреля 2020 года приостановлена деятельность центров обслуживания населения и спецЦОНов НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Нур-Султану на территории карантинной зоны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этой связи необходимо обеспечить консультацию граждан по вопросам дистанционного получения электронных государственных услуг через портал "электронного правительства" посредством контакт-центра.

На сегодняшний день в стране подтверждено 54 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 29 случаев, Алматы - 22 случая, Караганде - 2 случая, Алматинская области - 1 случай.

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