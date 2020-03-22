Новый случай коронавируса подтвердился в Нур-Султане

На сегодняшний день в стране подтверждено 54 случая регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 29 случаев, в Алматы - 22 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай", - говорится в сообщении.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 280 тысяч.
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.
Ранее сообщалось, что в Алматы было выявлено 10 очагов коронавируса.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства