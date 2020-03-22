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Новый случай коронавируса подтвердился в Нур-Султане

21.03.2020, 22:38 6292
Новый случай коронавируса подтвердился в Нур-Султане
Нур-Султан. 21 марта. Kazakhstan Today - Зарегистрирован ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане, сообщил Минздрав.
 

На сегодняшний день в стране подтверждено 54 случая регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 29 случаев, в Алматы - 22 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай", - говорится в сообщении.

 
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 280 тысяч. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения
 
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств. 
 
 

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