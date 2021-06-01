В Нур-Султане, Шымкенте и восьми областях объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Жамбылской, Актюбинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 1 июня ожидается гроза.

1 июня в Акмолинской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, с переходом на северный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 1, сутки 2-3 июня в Жамбылской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, град, ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем 1-3 июня ожидается сильная жара, до 40 градусов.

1 июня в Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер восточный, юго-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днем местами сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность.

Утром и днем 1 июня местами в Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. Днем местами сохраняется сильная жара, 40 градусов.

В Шымкенте днем 1 июня ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду.

1 июня в Западно-Казахстанской области ожидаются местами гроза, град.

1 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, ветер северный, северо-восточный, 15-20 метров в секунду.

1 июня в Северо-Казахстанской области ночью местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северный, местами 15-20 метров в секунду.

1 июня в Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Местами ожидаются гроза, град, ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды на 1-3 июня.

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