В Нур-Султане составлен список застройщиков, не имеющих права на привлечение денег дольщиков

НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - Составлен список строительных организаций, находящихся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков, сообщили в управлении внутренней политики Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Все сделки, совершенные в обход действующего законодательства (предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования) в нижеуказанных многоквартирных жилых комплексах являются недействительными. Для сохранности ваших средств акимат города Нур-Султан просит быть бдительными и не рекомендует приобретать жилье при отсутствии разрешительных документов", - сообщили в ведомстве.

Напоминаем, что привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается законодательством Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве", при этом предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, а также статьи 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.

По всем имеющимся вопросам, просим обращаться в ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан" по адресу Нур-Султан, район Сарыарка, улица Бейбитшилик, 8. Телефоны для обратной связи: 8 (7172) - 55-04-28, 55-04-30.

В список вошли:

1. ТОО "BS Company" - многоквартирный жилой дом со ВП и паркингом, жилищный массив Комсомольский, улица Кыз Жибек, 30/1;

2. ТОО "White Gold Development" - многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, пересечение улиц с проектным наименованием №26 и №36;

3. ТОО "First LQ" - многоквартирный жилой комплекс 4со ВП и паркингом, пересечение проспекта Кабанбай батыра и улицы 277;

4. Группа строительных компаний ТОО "Лея" - многоквартирный жилой комплекс, район Есиль, пересечение улиц №26 и 37 (проектное наименование "Лея за рекой";

5. Группа строительных компаний ТОО "Лея" - многоквартирный жилой комплекс, район Алматы, улица Кордай, "Лея север";

6. ТОО "International invest Company IIC" - многоквартирный жилой комплекс с ВП и паркингом, улица Е 305;

7. ТОО "Transcapital" - многоквартирный жилой комплекс со ВП и паркингом, участок №5, улица Е 344, "Gold Land";

8. ТОО "АзияЦентрСнаб" - многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом район Алматы, район пересечения улиц А91 и А92, "Жулдыз";

9. ТОО "Азия" - строительство многоквартирного жилого дома с ВП и паркингом. Без наружных и инженерных сетей. Улицы Е547 и Е567;

10. ТОО "NUR-Tas-2020" - многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом между улицами А 83 и А 84;

11. ТОО "Актас-М" - многофункциональный-административно-жилой комплекс с паркингом. 1-я очередь в квадрате улиц Валиханова-Акмола-Гастелло-Тархана;

12. ТОО "Строительная фирма Astana Building" - многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом. Блоки Б и В. улица Ж. Нажимеденова, южнее жилого комплекса Промышленный, "Ордабасы";

13. Застройщик Салимов С.С. - многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом. Район Алматы, улица А 86, "Sancy";

14. ТОО "Градум Строй" - многоквартирный жилой комплекс, пересечение улицы Ш. Калдаякова, №44 и проспекта Тауелсиздик, "Золотая миля";

15. ТОО "Техмонтажстрой" - Строительство 1 очереди многофункционального жилого комплекса, пересечение проспекта Тауелсиздик и улицы Ш. Калдаякова;

16. ЖСК "Байтас инвест" - многоквартирный жилой комплекс, жилой массив Комсомольский, улица Акана серэ, участок №53, "One house";

17. ТОО "Ер-Тау" - многоквартирный жилой комплекс, район Сарыарка, улица Кенесары и Т. Шевченко, "Шавгар";

18. ТОО "Devolopment Building Group" - многоквартирный жилой комплекс, район Есиль, улица И. Омарова;

19. Группа строительных компаний ТОО "Лея" - многоквартирный жилой комплекс, район Алматы, пересечение улиц с проектными наименованиями А 62 и А 91), "Лея station city";

20. Группа строительных компаний МТС ТОО "KENAR Invest" - многоквартирный жилой комплекс, район Есиль, в квадрате шоссе Коргалжын и улиц Ш. Айтматова, Е367, Е431;

21. Хасенова Бибисара Закириевна - многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, жилой массив Тельмана, улица Е 116;

22. ТОО "Жер Билдинг" - строящийся многоквартирный жилой комплекс и бизнес центр с паркингом, район Есиль, улица Е 430, "Табысты";

23. ТОО "Арзан 777" - многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, район пересечения улиц А. Байтурсынова и А85, А86, "Алтын Отау";

24. ТОО "Строй-Инвест-Групп KZ" (группа строительных компаний "Жануя инвест") - многофункциональный жилой комплекс с коммерческими помещениями и паркингом, район Алматы, проспект Тауелсиздик, участок 34/8, "Сапсан";

25. ТОО "Mars project" (группа строительных компаний Жануя инвест) - коммерциялык уй-жайлары мен паркингі бар коп функционалды тургын уй кешені, Алматы ауданы, А85,А86,а91, "Казанат-2 кезек";

26. ТОО "РДМ-СЕРВИС" (группа строительных компаний Стройкласс) - многоквартирный жилой комплекс, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, улицы Е126 и Е182, проектное наименование - "Hokkaido" (Хоккайдо);

27. Группа строительных компаний Стройкласс - многоквартирный жилой комплекс расположеннвй по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, Кургальжинское шоссе - улица Е128, "Satti Jol";

28. ТОО "Mainstreet" - многоквартирный жилой комплекс, район Алматы, улица Б. Майлина, 6, "Парус";

29. ТОО "Береке курылыс 2030" - многоквартирный жилой дом с коммерческими помещениями и паркингом, жилой массив Пригородный, район проспекта Кабанбай батыра;

30. ТОО "Astana Real Estate Compаny", группа строительных компаний ASTI Group - многоквартирный жилой комплекс, район Алматы, улица А62;

31. ТОО "Астана - Таза су" - многоквартирный жилой комплекс, район Есиль, пересечение шоссе Коргалжын и улицы Е418;

32. ТОО "Проектная компания Астана Девелопмент" - многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, 1-очередь, полигон 4, жилая группа 5, улица Жаркент, 26;

33. ТОО "Garant Investment" - многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, район "Есиль", пересечение проспектов Туран и Кабанбай батыра;

34. ТОО "Аруана - ХХI" - многоквартирный жилой комплекс, район Сарыарка, жилой массив Коктал, "Даулеткерей";

35. ЖСК "Белая гора" - многоквартирный жилой комплекс c коммерческими помещениями и паркингом, район Алматы, проспект Тауелсиздик, 34/2 "Silk way".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства