В Нур-Султане стартовал прием заявок по жилищной программе "Шанырак"

НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - В Нур-Султане с сегодняшнего дня начали принимать заявки по жилищной программе "Шанырак" для социально уязвимых слоев населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подать заявку можно с 1 по 9 марта 2022 года через сайт otbasybank.kz, сообщает Sputnik. Для подачи заявки нужен лишь мобильный телефон, на который придет SMS-подтверждение.

Предлагаются квартиры рядом с супермаркетом Metro Cash & Carry в чистовой отделке. Стоимость - 220 тыс. тенге за квадратный метр. То есть речь идет об однокомнатных квартирах от 7 млн тенге и двухкомнатных квартирах от 11 млн тенге", - пишет сайт.

По его информации, принять участие в программе могут все категории граждан, которые стоят в очереди на жилье в Нур-Султане вне зависимости от даты постановки в очередь на жилье.

Условия программы:

максимальная сумма займа - 18 млн тенге;

первоначальный взнос - 10%;

под 5% годовых;

срок кредитования до 20 лет;

доход на одного члена семьи не должен превышать 133 266 тенге. К примеру, доход семьи из четырех человек (муж, жена и двое детей) не должен превышать 133 266*4=533 064 тенге;

наличие сберегательного счета в "Отбасы банке".

По данной программе можно также бесплатно получить жилищный сертификат на сумму 1,5 млн тенге. Деньги предназначены для покрытия части первоначального взноса, их выдают только определенным категориям граждан", - сообщает сайт.





К ним относятся:

социально уязвимые слои населения;

многодетные семьи;

дети-сироты;

учителя, воспитатели и другие педагогические работники;

врачи, медсестры и другие работники сферы здравоохранения,

работники культуры;

работники спорта;

работники соцобеспечения;

работники департамента полиции.

Получить сертификат можно в "Центре жилья" по адресу: проспект Республики, 32. Его выдадут только после того, как "Отбасы банк" одобрит заем.

Для получения жилищного сертификата доход не должен превышать 111 655 тенге на одного члена семьи.

Все вопросы можно задать по номеру 300 (звонок с мобильного бесплатный).