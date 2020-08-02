В Нур-Султане возобновится движение автобусов с 3 августа

Нур-Султан. 1 августа. Kazakhstan Today - С 3 августа в Нур-Султане возобновят движение общественных автобусов. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает Kazakhstan Today.

По просьбе работодателей и горожан с 3 августа возобновляем движение автобусов. На линию выйдут только городские маршруты, без пригорода", - написал Кульгинов в Instagram .

Он также сообщил, что курсировать автобусы будут с 06.00 до 21.00.

Аким напомнил, что без масок вход в общественный транспорт запрещен. Сотрудники департамента транспортного контроля на ежедневно будут проводить рейды и проверять на соблюдение масочного режима как водителей, так и пассажиров. В свою очередь, водителям строго запрещено пускать пассажиров в салон без масок.

Посадка в автобус только через переднюю дверь. Оплата за проезд производится безналичным расчетом", - добавил Кульгинов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства