В Нур-Султане временно изменены схемы движения 16 автобусных маршрутов

Нур-Султан. 11 июля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане временно изменены схемы движения 16 маршрутов общественного транспорта, передает Kazakhstan Today.

В связи с ремонтными работами и временным ограничением движения транспортных средств по проспекту Республики на следующей неделе планируется временное изменение схем движения 16 маршрутов", - сообщили в компании Astana LRT.

Изменения схем движения коснутся маршрутов №№: 2, 5, 5А, 8, 10, 19, 20, 23, 33, 34, 40, 52, 53, 64, 71, 73.

В компании также отметили, что возможны другие ограничения для общественного транспорта.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства