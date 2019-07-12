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В Нур-Султане временно изменены схемы движения 16 автобусных маршрутов

11.07.2019, 14:03 5833
Нур-Султан. 11 июля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане временно изменены схемы движения 16 маршрутов общественного транспорта, передает Kazakhstan Today.
 

В связи с ремонтными работами и временным ограничением движения транспортных средств по проспекту Республики на следующей неделе планируется временное изменение схем движения 16 маршрутов", - сообщили в компании Astana LRT.

 
Изменения схем движения коснутся маршрутов №№: 2, 5, 5А, 8, 10, 19, 20, 23, 33, 34, 40, 52, 53, 64, 71, 73.
 
В компании также отметили, что возможны другие ограничения для общественного транспорта. 
 
Как сообщалось ранее, в связи ремонтными работами в Нур-Султане на 10 дней перекроют участок дороги по проспекту Республики.
 

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