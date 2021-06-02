В Нур-Султане временно перекроют участок улицы Малахова

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - В Нур-Султане в связи с ремонтными работами временно перекроют участок улицы Малахова, передает KAZKAHSTAN TODAY.

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Малахова, сообщает официальный сайт городского акимата.

В связи с ремонтными работами с 1 по 3 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Кеншилер до улицы Сусамыр", - уточнили в ведомстве.

На участке будут проведены работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении транспортного управления.

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