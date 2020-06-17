В Нур-Султане за ночь выпало больше половины месячной нормы осадков

Нур-Султан. 16 июня. Kazakhstan Today - По данным Казгидромета, в ночь на 16 июня в столице РК выпало 24 миллиметра осадков при норме в месяц - 37 миллиметров, передает Kazakhstan Today.

В откачке воды по городу было задействовано более 100 спецмашин: ассенизаторские машины, мотопомпы, насосы. Откачано более 150 тыс. кубометров воды, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Отмечается, что для недопущения подтопления улиц акиматом ведётся системная работа по строительству ливневых канализаций. Одним из проблемных участков является проспект Б. Момышулы. На данном участке ведется строительство магистрального коллектора ливневой канализации протяжённостью 500 метров: от улицы Дауылпаз до улицы Елим-ай (проходит проспект Б. Момышулы).

Также ведётся строительство очистных сооружений микрорайона Молодёжный (пересечение улиц Ташенова и Амман) с реконструкцией подводящих коллекторов. Мощность новых сооружений составит свыше 42 тыс. кубометров в сутки, что позволит значительно улучшить пропускную способность ливневых канализаций. Данные очистные сооружения позволят исключить подтопления улиц Ташенова, Бараева, Валиханова, Иманбаева и проспекта Республики. Так как очистное сооружение предусмотрено в подземном исполнении, над площадкой будет благоустроен сквер. Строительство планируется завершить к 2021 году. В 2019 году была решена проблема с ливневой канализацией по двум участкам в районе аллеи Мынжылдык.

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