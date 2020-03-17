Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - В Нур-Султане закрыт участок улицы Калдаякова от проспекта Тауелсиздик в направлении левого берега, передает Kazakhstan Today.

В период с 16 марта до 3 апреля текущего года участок улицы Калдаякова от проспекат Тауелсиздик в направлении левого берега будет закрыт в связи с проведением работ по строительству ливневой канализации", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

Отмечается, что для проезда на левый берег со стороны проспекта Тауелсыздык необходимо осуществлять движение по улице Нажимеденова с выходом на мост М-3, в объезд закрытого участка улицы Калдаякова, а транспорту, движущемуся с левого берега через мост М-3 в направлении проспекта Тауелсыздык, необходимо двигаться по улице Калдаякова только в прямом направлении (либо направо на улицу Панфилова), левый поворот при спуске с моста на улицу Нажимеденова будет временно исключен.





При движении по улице Панфилова со стороны ЖК "Французский квартал" выезд на улицу Калдаякова будет разрешен только направо в сторону проспекта Тауелсыздык, левый поворот в сторону левого берега и в прямом направлении будет исключен", - уточнили в полиции.

В этой связи департамент полиции Нур-Султана просит жителей и гостей столицы заранее планировать маршрут движения и осуществлять движение, руководствуясь временными дорожными знаками. Скорость движения транспортных средств на данном участке будет ограничена до 20 и 40 километров в час.

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