В Нур-Султане запустят пригородные автобусы

Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - С 17 августа в пригороде Нур-Султана начнут работать автобусы, передает Kazakhstan Today.

На официальной странице компании City Transportation Systems сообщили , что курсировать маршруты будут с 6 часов утра до 22 часов вечера. Все они будут проходить обязательную дезинфекцию. При этом пассажиров попросили соблюдать масочный режим.

Оплата за проезд будет производиться безналичным расчетом. Информация по проездным билетам будет предоставлена позже, добавили в компании.

В выходные дни - субботу и воскресенье 22 и 23 августа - работа общественного транспорта будет приостановлена согласно постановлению главного государственного санитарного врача.

Ранее сообщалось, что главный санврач страны Айжман Есмагамбетова подписала постановление об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении с 17 августа. Согласно документу, разрешается работа общественного транспорта (увеличение количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, обработка дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест).

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