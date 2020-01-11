В Нур-Султане женщина проникала в чужие квартиры, обманывая детей

Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - Сотрудниками полиции задержана 50-летняя женщина, которая, обманывая детей, проникала в чужие квартиры, передает Kazakhstan Today.

"8 января текущего года сотрудниками департамента полиции Нур-Султана по подозрению в совершении квартирной кражи задержана ранее судимая 50-летняя жительница Павлодарской области. В ходе расследования полицейские установили, что подозреваемая ходила по домам, высматривая квартиры, где находились дети. Представляясь знакомой родителей, она просила открыть дверь, а затем, найдя предлог, заходила в квартиры, где совершала кражи ценных вещей. Добычей подозреваемой становились ювелирные изделия и денежные средства", - сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.

Женщина ранее неоднократно задерживалась за совершение аналогичных краж в разных городах республики. В настоящее время по факту кражи проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просим обратиться в департамент полиции Нур-Султана по адресу: Бейбітшілік,19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-28; 71-60-69 либо 102, - обратились к гражданам в полиции.

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