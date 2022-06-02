В областных акиматах появятся уполномоченные по правам ребенка

НУР-СУЛТАН. ИЮНЯ - В ходе заседания правительства Республики Казахстан премьер-министр Алихан Смаилов поручил ускорить введение независимых должностей уполномоченных по правам ребенка при акиматах регионов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Рассматривая ход реализации мероприятий в рамках Года детей в Казахстане, глава правительства поручил обеспечить максимальный охват детей социально уязвимых категорий оздоровлением, летним отдыхом и занятостью. Во всех сельских населенных пунктах необходимо оборудовать спортплощадки, центры развития детей, организовать досуговые культурные мероприятия.

Кроме того, для обеспечения соблюдения прав детей дано поручение ускорить введение независимых должностей уполномоченных по правам ребенка при акиматах регионов.

В части здравоохранения нужно принять меры по работе передвижных медицинских пунктов для проведения скринингов состояния здоровья детей, стоматологического обследования в отдаленных населенных пунктах.

В рамках развития внутреннего туризма необходимо организовать детские экскурсионно-познавательные мероприятия, проинформировали в пресс-службе правительства.

В целом реализацию мероприятий по Году детей поручаю всем акимам регионов взять на личный контроль", - добавил Смаилов.

По данным Министерства образования и науки, план мероприятий по проведению Года детей включает 66 мероприятий по 7 направлениям, нацеленных на обеспечение безопасности, здоровья, образования и досуга.

За 5 месяцев текущего года проведено 17 300 региональных мероприятий с охватом более 2,5 млн детей, в том числе 59% из малообеспеченных семей.

Как сообщил глава Министерства культуры и спорта Даурен Абаев, в сфере культуры реализуются крупные проекты с общим охватом более 1 млн детей.

От общего количества учащихся физкультурой и спортом охвачено более 60%. По информации министра, в республике насчитывается 652 детско-юношеских клуба и 138 детско-юношеских клубов физической культуры, которые охватывают более 200 тысяч детей и подростков.

В данном направлении реализуется несколько проектов. Запущена и динамично работает программа "Доступный спорт" в 7 городах республики. Это Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Талдыкорган, Петропавловск и Семей. Она охватывает более 20 000 человек. Реализуется программа Национальной школьной лиги по 10 видам спорта. Ею охвачено более 2,7 млн детей школьного возраста", - сказал министр.

Также совместно с МИО разработан проект плана-графика развития спортивной инфраструктуры. Он включает в себя строительство 113 новых объектов, модернизацию 21 объекта и дополнительное оснащение 6 крупных объектов.

В целях сокращения расходов наших граждан на отдых, популяризации внутреннего туризма вступила в силу мера государственной поддержки по субсидированию детских авиабилетов - Kids Go Free. Работа по популяризации и развитию внутреннего туризма среди детей и подростков также активно ведется МИО", - отметил Абаев.



