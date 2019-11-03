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В облздраве прокомментировали жестокое обращение стоматолога с ребенком в Актау

02.11.2019, 18:40 7183
Актау. 2 ноября. Kazakhstan Today - В управлении здравоохранения Мангистауской области прокомментировали жестокое обращение стоматолога с ребенком в Актау, передает Kazakhstan Today.
 
В пресс-службе облздрава сообщили, что 1 ноября на прием к врачу пришла мать с двумя детьми. Из-за того что ребенок не хотел садиться в кресло, его заводили и выводили из кабинета стоматолога трижды. При этом в клинике в этот день был большой наплыв маленьких пациентов, что вызвало стрессовое состояние доктора, пишет инАктау
 

Вся медицинская общественность Мангистауской области никоим образом не поддерживает ненадлежащее поведение коллеги-врача. Таким медицинским работникам не место в наших рядах. Дополнительная информация общественности будет предоставлена по итогам служебного расследования. После данного инцидента будет проведено совещание со всеми первыми руководителями медицинских учреждений региона с целью профилактики, чтобы впредь не допустить подобных случаев", - заявили в ведомстве.

 
Также в пресс-службе проинформировали, что молодой врач-стоматолог работает в Мангистауской областной стоматологической клинике чуть больше двух лет. Окончил Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова с красным дипломом. За время работы к нему не было претензий, хотя, по информации ведомства, врач временами бывает вспыльчивым и резким.
 
Напомним, инцидент произошел 1 ноября в Областном стоматологическом центре в 1-м микрорайоне. Стоматолог крайне грубо обошелся с поступившим к нему ребенком. Мама мальчика в тот же день написала заявление в полицию.
 
Позже выяснилось, что зубной врач работает в двух местах: в частной стоматологической клинике и в Областном стоматологическом центре, где и произошел инцидент. Руководитель частной клиники охарактеризовал своего работника как профессионала.
 

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