В ОДКБ обсудили оснащение коллективных сил современными образцами вооружения и спецтехники

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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации РК Аида Балаева доложила президенту о работе ведомства за 2024 год, сообщает - Министр культуры и информации РК Аида Балаева доложила президенту о работе ведомства за 2024 год, сообщает Акорда





В частности, министр рассказала об осуществленных министерством в 2024 году мерах в сферах культуры, информации, гражданского общества, религии, межэтнических отношений, молодежной политики и креативных индустрий, семейно-демографической сферы, архивов и библиотечного дела, а также о планах ведомства на 2025 год, сообщает Акорда.





По словам Балаевой, в этом году казахское искусство впервые было представлено на всемирно известных арт-площадках: Венецианской биеннале, Музее азиатских искусств Гиме. Издательская продукция Казахстана была продемонстрирована на крупнейшей в мире Франкфуртской книжной ярмарке.





Важным проектом с точки зрения продвижения истории, культуры и традиций страны стал запуск информационно-просветительской платформы Qazaq сulture на восьми языках. Также ярким культурно-массовым событием стали церемонии открытия и закрытия V Всемирных игр кочевников в Астане", - сообщила Балаева.





Она также доложила о работе министерства в сфере законотворчества. В 2024 году в Казахстане был принят новый закон о СМИ, направленный на повышение статуса журналиста. В парламенте рассматриваются поправки в законодательство, направленные на обеспечение прямого финансирования киностудии "Казахфильм".





Также министр проинформировала главу государства о поддержке развития волонтерского движения.





По сравнению с 2022 годом количество активных добровольцев увеличилось до 240 тыс. человек. Ежегодно реализуются более 50 волонтерских проектов, 7 казахстанских волонтеров направлены в структуры ООН", - рассказала глава ведомства.





Министерство также разработало пакет мер поддержки креативных индустрий, который включает создание фонда креативных индустрий, расширение компетенций центральных и местных исполнительных органов. Введен специальный налоговый режим для субъектов креативной индустрии. С начала года в стране открыты 10 креативных центров и хабов.





Президент поручил взять на особый контроль ход подготовки к таким юбилейным датам и знаковым событиям следующего года, как 30-летие Ассамблеи народа Казахстана, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Съезд лидеров мировых и традиционных религий.