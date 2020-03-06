В одном из микрорайонов Алматы планируют обустроить пешеходную зону

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Алматы. 5 марта. Kazakhstan Today - В 10-м микрорайоне Алматы планируют обустроить пешеходную зону, передает Kazakhstan Today.

Новая пешеходная зона протяженностью около 800 метров появится прямо внутри микрорайона. Там будут оборудованы места для выгула собак, сообщает inAlmaty.kz

В Общественном совете Алматы аким Ауэзовского района Сайран Сайферденов рассказал о том, что целью создания комфортной среды и благоприятных условий для отдыха жителей в 8-м микрорайоне была проведена работа по капитальному ремонту и благоустройству пешеходной зоны протяженностью 1,2 километра. На пешеходной зоне от Алтынсарина до станции "Москва" поставили современные точки освещения, скамейки и площадки для выгула собак. По аналогичному проекту в 2020 году будет построена пешеходная зона внутри 10-го микрорайона.

Это будет прогулочный участок протяженностью 800 метров через весь микрорайон от Алтынсарина строну Саина. Там будут оборудованы спортивные площадки. Также подрядной организации поручено разработать ПСД на капитальный ремонт и благоустройство скверов в микрорайонах Аксай-2, 4, на улице Елемесова и бульваре Шалова", - сообщил аким.

Аким Ауэзовского района отметил, что для строительства скверов в микрорайоне рассматривают 15 участков.

Ранее в районных акиматах Алматы рассказали о строительстве пешеходных зон. В Бостандыкском районе в пешеходные зоны превратят участок улицы Габдуллина. В Турксибском районе планируется создать пешеходную зону по улице Сауранбаева - от Шолохова до Аймауытова - протяженностью около 800 метров. В Алмалинском районе реконструируют тротуар в микрорайоне Тастак по улице Прокофьева - от Толе би до Брюллова. В Алатауском районе под нужды пешеходов благоустроят небольшой участок вдоль улицы Рыскулова, а также западную сторону Северного кольца.

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