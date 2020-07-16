В одном из районов Алматы отключат холодную воду

Алматы. 15 июля. Kazakhstan Today - В Бостандыкском районе Алматы 16 июля временно отключат холодную воду, передает Kazakhstan Today.

16 июля с 9 утра до 15 часов будут отключены от холодного водоснабжения потребители, живущие в микрорайоне Нур Алатау, южнее улицы Шукенова, в контурах улиц Шукенова - Кожакеева - Ботай - Абылкайыр хана - Рахмадиева.

В ГКП "Алматы су" отметили, что ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся в рамках проведения работ по замене запорной арматуры на сетях водопровода.

Жителей района просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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