В отношении главного санврача Алматинской области проведут служебное расследование

Талдыкорган. 13 августа. Kazakhstan Today - В отношении главного санврача Алматинской области Ергали Сыдыманова проведут служебное расследование, передает Kazakhstan Today.
Вчера в соцсетях и ряде СМИ появилось видео, на котором главный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов проявил неуважительные высказывания во время встречи с жителями Талдыкоргана.
Сегодня министр здравоохранения РК Алексей Цой изучил видео, опубликованное в Интернете и СМИ, на котором главный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов при встрече с предпринимателями местного рынка в городе Талдыкоргане допустил крайне неуважительные высказывания в адрес горожан", - написал официальный представитель МЗРК Багдат Кожахметов.
По его словам, "глава Минздрава разделяет возмущение граждан и считает, что подобное поведение недопустимо для государственного служащего".
Алексей Цой поручил начать служебное расследование в отношении главного санврача Алматинской области.
Разбирательство продолжается, о его результатах проинформирует общественность медиацентр Минздрава на официальном сайте и аккаунтах в социальных сетях ведомства", - добавил Кожахметов.
Ранее сообщалось, что Сыдыманов назначен на должность главы ДККБТУ Алматинской области.
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