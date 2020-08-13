Система Orphus

Назначен главный санврач Алматинской области

12.08.2020, 16:54 4996
Назначен главный санврач Алматинской области
Талдыкорган. 12 августа. Kazakhstan Today - Руководителем департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области назначен Ергали Сыдыманов, передает Kazakhstan Today.
 
Ранее Ергали Сыдыманов занимал должность руководителя ДККБТУ Мангистауской области.
 
Сыдыманов родился в 1970 года в Караганде. Окончил Алматинский государственный медицинский институт имени Асфендиярова, Таразский государственный университет имени Дулати по специальностям "врач-гигиенист", "эпидемиолог" и "юрист".
 
В 2020 году окончил Казахский медицинский университет непрерывного образования и получил степень магистра здравоохранения.
 
В 1987 году работал санитаром скорой помощи в Жамбыле (Тараз). Возглавлял отделение коммунальной гигиены Жамбылской области Государственного санэпиднадзора при КазССР.
 
В 2000 году был назначен главным врачом СЭС Атырау. 
 
С 2003 года работал начальником управления госсанэпиднадзора Талдыкоргана. 
 
С 2005 года по 2019 год занимал должность директора департамента государственного санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области. Затем возглавил ДККБТУ Мангистауской области.
 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая