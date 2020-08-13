Назначен главный санврач Алматинской области

Талдыкорган. 12 августа. Kazakhstan Today - Руководителем департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области назначен Ергали Сыдыманов, передает Kazakhstan Today.

Ранее Ергали Сыдыманов занимал должность руководителя ДККБТУ Мангистауской области.

Сыдыманов родился в 1970 года в Караганде. Окончил Алматинский государственный медицинский институт имени Асфендиярова, Таразский государственный университет имени Дулати по специальностям "врач-гигиенист", "эпидемиолог" и "юрист".

В 2020 году окончил Казахский медицинский университет непрерывного образования и получил степень магистра здравоохранения.

В 1987 году работал санитаром скорой помощи в Жамбыле (Тараз). Возглавлял отделение коммунальной гигиены Жамбылской области Государственного санэпиднадзора при КазССР.

В 2000 году был назначен главным врачом СЭС Атырау.

С 2003 года работал начальником управления госсанэпиднадзора Талдыкоргана.

С 2005 года по 2019 год занимал должность директора департамента государственного санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области. Затем возглавил ДККБТУ Мангистауской области.

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