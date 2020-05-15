В Павлодар прибыл эвакуационный рейс из Сеула

Павлодар. 14 мая. Kazakhstan Today - В Павлодаре сегодня приземлился самолет из Сеула со 156 казахстанцами на борту, передает Kazakhstan Today.

Все пассажиры рейса Токио - Сеул - Павлодар являются нашими соотечественниками, пишет портал Pavon.kz

На вылете из Токио граждане прошли термометрию, по прибытии их встретили эпидемиологи, медицинские работники и сотрудники всех необходимых служб, одетые в специальные противочумные костюмы.

Согласно алгоритму действий, среди прибывших из-за границы провели термометрию и анкетирование, выдали им защитные маски. Проведена обязательная дезинфекционная обработка багажа и воздушного судна.

У всех пассажиров взяли анализы на COVID-19, до получения результатов они будут находиться в карантинном госпитале в Павлодаре. Для транспортировки 156 человек организованы 7 автобусов, которые в сопровождении полиции доставили их до места назначения. В случае выявления признаков коронавирусной инфекции пациентов будут переводить в инфекционный госпиталь", - рассказали в областном департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг.

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