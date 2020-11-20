В Павлодаре автомобиль с подложными номерами нарушил ПДД на 1,3 млн тенге

Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Павлодаре полицейские остановили автомобиль, который, как оказалось, нарушил правила дорожного движения 64 раза, передает Kazakhstan Today.

Остановлена автомашина Nissan Sentra. За управлением находился 28-летний павлодарец. При проверке базы данных выяснилось, что водитель передвигается на автомашине с подложными государственными номерами и имеет задолженность за автомашиной по административным штрафам в сумме 1,389 млн тенге. Выяснилось, что с 1 октября 2020 года им совершено 64 нарушения правил дорожного движения, все они зафиксированы фотовидеофиксацией", - рассказал на брифинге начальник управления административной полиции Дулат Токенов.

Полицией в отношении водителя возбуждено административное производство, материал направлен в суд для принятия мер. Лихачу грозит штраф в размере 20 МРП или лишение прав на управление автотранспортом.

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