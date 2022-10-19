В Павлодаре воспитателя детсада накажут за грубое обращение с детьми

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Павлодар. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре воспитателя специализированного детского сада № 52 накажут за грубое обращение с детьми.

Фото с синяками и ссадинами на теле воспитанника специализированного детского сада № 52 появилось в социальной сети. Подозрительные следы заметила мама пятилетнего ребенка и обратилась к воспитателям и руководству дошкольного учреждения, информирует Pavlodarnews.kz

При проверке записей на камере, установленной в спальной комнате детсада, выяснилось, что воспитатель дергает спокойно лежащих на кроватях детей, переворачивает некоторых из них, задирает одеяло.

По данным департамента образования области, на грубое отношение воспитателя к ребенку в администрацию детсада 13 октября пожаловалась мама воспитанника группы.

Просмотр записей с видеокамеры показал, что педагог действительно грубо обращается с детьми. По данному факту возбудили административное дело в отделе полиции, до окончания расследования воспитателя отстранили от работы. Ее заменяет другой педагог", - сообщили в управлении.

В дошкольном учреждении добавили, что во время просмотра камер видеонаблюдения родителями произошел сбой программы, они не могли просмотреть записи за другие дни. Отмечается, что неисправность уже устранили.

Кроме того, за слабый контроль за безопасными условиями пребывания детей исполняющему обязанности руководителя детского сада объявили выговор. Вопрос взяли на контроль и в профильном управлении области.