В Минпросвещения РК рассказали о серьезных нарушениях, выявленных в ряде детсадов

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НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - Десятки жалоб на работу детских садов поступают в Минпросвещения. По итогам проверок были выявлены серьезные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отмечается, что в обращениях нарекания на условия, в которых содержат детей, а также на работу сотрудников и причинение вреда жизни и здоровью детей. По итогам проверок, последовавших по поступившим жалобам, было возбуждено 5 административных дел по фактам причинения вреда жизни и здоровью детей. По линии МВД возбуждено 15 административных дел в отношении дошкольных организаций.

Одним из резонансных является инцидент в частном детском саду "Сати" Нур-Султана, где были зафиксированы факты неправомерных действий в отношении детей. Там работники детского сада толкали детей на пол и таскали их по полу, ставили детей в угол и заставляли прекратить плач", - проинформировали в министерстве.

Кроме того, по данным Минпросвещения, в частном дошкольном учреждении Атырау из-за большого количества детей в группе воспитатель не осуществляла должного контроля за детьми. В итоге три воспитанницы детсада побили и ранили девочку 2019 года рождения.

В Кызылорде водитель одного из частных детсадов привез в учреждение 7 детей. Помощник воспитателя, заводившая детей в детский сад, не заметила, как на улице остался один ребенок. Водитель также не обратил внимания на ребенка и совершил наезд на него. В результате ребенок скончался по дороге в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе.

Также, по информации ведомства, в Темиртау вынесли приговор в отношении воспитателя, которая душила ребенка, накрыв лицо девочки одеялом. Суд признал воспитателя виновной по статье 140, часть 2, Уголовного кодекса РК и назначил наказание в 120 часов общественных работ с лишением права занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на 3 года.

4-летний воспитанник частного детского сада "Ботакан" в Актобе в дообеденное время в результате падения с лестницы получил телесные повреждения в виде рваной раны в области горла (под подбородком). О случившемся родителям сообщено не было, родитель узнал об инциденте только вечером. Со стороны администрации детского сада ребенку не была оказана первая медицинская помощь. На требование родителя представить разъяснения по данному факту заведующая детским садом ответила в грубой форме: "Забирайте своего ребенка из нашего детского сада, не нравится - не надо было приводить". В детской поликлинике ребенку были наложены швы, ввиду серьезности раны назначены антибиотики. По видеозаписи, изъятой из детского сада участковым инспектором, факт получения ребенком телесного повреждения подтверждается. На видеозаписи ребенок плачет, держится за подбородок и сам идет в туалет, сам смывает кровь, идет в группу, чтобы прилечь. Из видеозаписи также видно, что дети были предоставлены сами себе и находились на втором этаже детского сада без взрослых. Воспитатель находилась на другом этаже и пришла в группу только через 20 минут, после того как 4-летние девочки вызвали воспитателя, переодев ребенка в другую футболку", - рассказали в Министерстве просвещения.

Сообщается, что по данному факту было возбуждено административное дело по части 3 статьи 409 КоАП РК с наложением штрафа на руководителя детского сада в размере 50 МРП.

Отметим, что в настоящее время для открытия и функционирования детского сада достаточно лишь направить уведомление в уполномоченный орган. При этом у государства нет функции контроля относительно того, какие условия создаются в детских садах, какова квалификация принимаемых воспитателей, соответствуют ли санитарные и противопожарные условия даже минимальным требованиям. Управления образования не имеют законодательного права посещать и проверять дошкольные организации. В связи с этим инициируется возврат процедуры лицензирования детских садов. Это позволит установить требования по качеству условий в детских садах, квалификации работников, соблюдению правил санитарной и противопожарной безопасности, по качеству питания, работе камер видеонаблюдения и др.", - подчеркнули в пресс-службе Министерства просвещения РК.