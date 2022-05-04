В Павлодарской области приютили травмированного лебедя

НУР-СУЛТАН. 2 МАЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов 3 мая на большей территории Казахстана пройдут дожди, на юго-западе, в горных районах юга, юго-востока страны - сильные дожди, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По республике ожидаются грозы, усиление ветра, на юге и юго-востоке страны - град", - сообщает РГП "Казгидромет".
На севере, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области - гроза, шквал, ветер 15-20 метров в секунду, днем в горных районах - град.
Ночью на севере, в горных районах, днем на севере, юго-западе, юго-востоке, в горных районах Жамбылской области - гроза, град, днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области - ветер 15-20 метров в секунду.
Днем на севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.
На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза, на западе области - ветер, порывы 15-20 метров в секунду.
На севере, востоке Северо-Казахстанской области, днем на востоке Актюбинской области усилится ветер до 15-20 метров в секунду.
На востоке Костанайской области ожидается туман, на юге области усилится ветер, порывы 15-20 метров в секунду.
В центре Кызылординской области ожидается гроза, ветер 15-20 метров в секунду.
На севере, юге, востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юге области - гроза.
На юге Восточно-Казахстанской области - гроза, ветер 15-20 метров в секунду.
На севере Акмолинской области ночью и утром ожидается туман.
На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит +26 - +28 градусов, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.
В Нур-Султане - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +14 - +16 градусов, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.