В Павлодарской области приютили травмированного лебедя

Фото: Pavlodarnews.kz

ПАВЛОДАР. 3 МАЯ - Шипуна, которому требовалась помощь, павлодарцы подобрали рядом с селом Кызылжар в Аксуской сельской зоне. Птица не могла летать, ее отвезли к лесникам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам ветеринаров, повреждения у лебедя есть старые, им не меньше десяти дней, срастаются уже. Птица не может полностью расправить крыло из-за костной мозоли, сообщает Pavlodarnews.kz

По словам руководителя учреждения по охране лесов и животного мира Аждара Жусупова, лебедю около трех лет, это самец. Его отправят на реабилитацию в село Павлодарское. Сможет ли он летать, пока неизвестно, за состоянием продолжат следить и ветврачи, и лесники.

Аждар Жусупов добавил, что в Павлодарском находится еще один лебедь. Птицу без лапок нашли в прошлом году в селе Жанатан района Аккулы.