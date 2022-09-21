В Павлодарской области расследуют незаконное повышение тарифов на электричество

АЛМАТЫ. 21 СЕНТЯБРЯ - Сегодня, 21 сентября, на 1-й нитке Талгарского водовода на территории микрорайона Атырау произошла аварийная утечка воды, повреждена труба под землей. Сейчас водовод отключен от системы водоснабжения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации ГКП "Алматы су", в результате утечки воды имеется подтопление дворовой территории одного частного дома, отвод воды с аварийного участка осуществляется в реку.

Аварийными службами изменены схемы водоснабжения путем переключения абонентов с аварийного водовода на другие водоводы. В результате проведенных работ максимально сокращена зона отключения воды.

Сообщается, что до устранения аварийной ситуации с 8.45 21 сентября остановлена подача воды в здания и жилые дома, расположенные по следующим адресам:

- Медеуский район - микрорайон Атырау - 9 двухэтажных домов, 20 ИЖС, котельная Атырау;

- Турксибский район - микрорайон Айша-Биби, улица Волочаевская, 200 ИЖС, 5 трехэтажных домов, котельная и 5 административных зданий.

Подача воды в ТЭЦ и иным абонентам осуществляется в штатном режиме.

Работы планируют окончить к 15.00, проинформировали в организации.

В пресс-службе уточнили, что данные водоводы введены в эксплуатацию в 1960-х годах и предназначены для транспортировки воды, добываемой со скважин на Талгарском водозаборе. 1-я нитка введена в эксплуатацию в 1967 году.

Посредством данных водоводов обеспечивается водоснабжение жилой и административной застройки Алатауского, Жетысуского и Турксибского районов, а также подача воды на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Годовой объем подаваемой воды посредством талгарских водоводов составляет 25-27% всего объема водоснабжения Алматы", - добавили в "Алматы су".