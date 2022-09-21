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В Павлодарской области расследуют незаконное повышение тарифов на электричество

20.09.2022, 10:30 28261
В Павлодарской области расследуют незаконное повышение тарифов на электричество
ПАВЛОДАР. 20 СЕНТЯБРЯ - Заключение договоров с неблагонадежными компаниями могло повлиять на повышение тарифов за электричество в Экибастузе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

В Павлодарской области начато расследование по признакам монополистической деятельности в отношении компании, осуществляющей подачу и распределение электрической энергии на территории Экибастуза.
 

Имеются подозрения о включении в отчетность 2019-2020 годов сделок с неблагонадежными предприятиями по оказанию ремонтных работ на сумму более 583 млн тенге, что могло повлиять на повышение тарифного плана в указанный период", - сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК.

 
Досудебное расследование продолжается.
 

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Ряд домов в двух районах Алматы остались без воды из-за аварии на водоводе

21.09.2022, 11:00 3181
Ряд домов в двух районах Алматы остались без воды из-за аварии на водоводе
АЛМАТЫ. 21 СЕНТЯБРЯ - Сегодня, 21 сентября, на 1-й нитке Талгарского водовода на территории микрорайона Атырау произошла аварийная утечка воды, повреждена труба под землей. Сейчас водовод отключен от системы водоснабжения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации ГКП "Алматы су", в результате утечки воды имеется подтопление дворовой территории одного частного дома, отвод воды с аварийного участка осуществляется в реку.
 
Аварийными службами изменены схемы водоснабжения путем переключения абонентов с аварийного водовода на другие водоводы. В результате проведенных работ максимально сокращена зона отключения воды.
 
Сообщается, что до устранения аварийной ситуации с 8.45 21 сентября остановлена подача воды в здания и жилые дома, расположенные по следующим адресам:
 
- Медеуский район - микрорайон Атырау - 9 двухэтажных домов, 20 ИЖС, котельная Атырау;
 
- Турксибский район - микрорайон Айша-Биби, улица Волочаевская, 200 ИЖС, 5 трехэтажных домов, котельная и 5 административных зданий.
 
Подача воды в ТЭЦ и иным абонентам осуществляется в штатном режиме.
 
Работы планируют окончить к 15.00, проинформировали в организации.
 
В пресс-службе уточнили, что данные водоводы введены в эксплуатацию в 1960-х годах и предназначены для транспортировки воды, добываемой со скважин на Талгарском водозаборе. 1-я нитка введена в эксплуатацию в 1967 году.
 

Посредством данных водоводов обеспечивается водоснабжение жилой и административной застройки Алатауского, Жетысуского и Турксибского районов, а также подача воды на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Годовой объем подаваемой воды посредством талгарских водоводов составляет 25-27% всего объема водоснабжения Алматы", - добавили в "Алматы су".

 

В Минздраве назвали регионы с высокой младенческой и материнской смертностью

21.09.2022, 10:32 3931
В Минздраве назвали регионы с высокой младенческой и материнской смертностью
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният рассказала на заседании правительства, в каких регионах сложились высокие показатели младенческой и материнской смертности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Ажар Гиният, за первое полугодие удалось добиться снижения материнской смертности в 2,4 раза. 
 
При этом она уточнила, что самые высокие показатели материнской смертности отмечаются в Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях.
 
В структуре причины акушерские осложнения составили 70%, соматические заболевания - 30%. 
 

Младенческая смертность в стране остается высокой. По сравнению с первым полугодием 2021 года отмечается рост данного показателя на 6,5%. Наиболее высокие показатели младенческой смертности в Шымкенте, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях. В 60% случаев теряли недоношенных", - проинформировала министр.

 
В свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнуд необходимость принятия неотложных мер для снижения показателей материнской и младенческой смертности, а также вести постоянный мониторинг за здоровьем женщин и новорожденных. Кроме того, особого внимания требует оказание своевременной реабилитационной помощи детям с ограниченными возможностями.
 

Совместно с регионами необходимо принять меры по строительству современных перинатальных центров и оснащению детских больниц необходимым оборудованием", — сказал Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр также поручил проработать вопросы увеличения количества образовательных грантов по востребованным специальностям и обеспечить интеграцию медицинских информационных систем в рамках проводимой работы по цифровизации системы здравоохранения. 
 
Вместе с тем он затронул ряд вопросов, требующих скорейшего решения. В частности, он озвучил обращения граждан по поводу ГОБМП и ОСМС.
 

В первую очередь люди жалуются на недостаточный объем предоставляемой помощи. Поручаю министерствам здравоохранения и финансов до 1 ноября подготовить предложения по совершенствованию их финансирования", — добавил глава кабмина.

 

В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

21.09.2022, 08:38 6226
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Большая территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, с чем сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-востоке страны сохраняются дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на востоке с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, на юге, востоке Актюбинской области, на севере, в центре Алматинской области, на северо-западе, севере, востоке Абайской области, в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
На юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.
 
Ночью в северной половине Карагандинской области, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области, на севере Абайской области сохраняются заморозки 2 градуса.
 

Тарифы повышаться не будут: в Актау отклонили заявку ТОО "МАЭК-Казатомпром"

20.09.2022, 20:02 16411
АКТАУ. 20 СЕНТЯБРЯ - Заявка на повышение тарифов на воду и тепло, поданная ТОО "МАЭК-Казатомпром", отклонена, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В августе ТОО "МАЭК-Казатомпром" подал заявку на повышение тарифов. В перечень запроса вошло производство трех видов воды и тепла для населения, бюджетных организаций и юридических лиц, сообщает "Лада".
 
Проект изменения тарифов был представлен и рассмотрен на общественных слушаниях.
 
Главными аргументами для увеличения тарифов стали повышение стоимости стратегического товара (газ) и изношенность оборудования (свыше 80%). Помимо этого, предприятие аргументировало необходимость повышение тарифов тем, что подорожала необходимая для выработки воды и электроэнергии продукция.
 
Общественники и жители Актау на слушаниях раскритиковали политику предприятия. По их словам, средства на ремонт и модернизацию ТОО "МАЭК-Казатомпром" должен получать от Министерства энергетики РК, а не от потребителей, так как предприятие находится в ведении этого ведомства.
 

Мы отклонили заявку МАЭКа из-за того, что они предоставили неполный перечень необходимых документов. Изменения тарифов не будет", - сообщил руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Мангистауской области Жандос Салимов.

 
ТОО "МАЭК-Казатомпром" может повторно подать заявку на повышение тарифов, как только предоставит все необходимые документы.
 

Аймагамбетов рассказал о новых правилах организации школьного питания

20.09.2022, 19:34 17376
Аймагамбетов рассказал о новых правилах организации школьного питания
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - Внесены изменения в правила организации питания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Стоимость буфетной продукции в школьных столовых нередко в два раза дороже, чем в соседнем магазине. Министерством просвещения была создана рабочая группа, состоящая из специалистов, которая разработала необходимые поправки.
 

Теперь после заключения новых договоров на обеспечение питания с поставщиками услуг цены в школьных столовых, в том числе на буфетную продукцию, напитки и др., будут формироваться с учетом средних рыночных цен, а не произвольно по усмотрению поставщиков услуг. При этом за основу будут взяты база данных на портале государственных закупок и сведения органов статистики. Это позволит предотвратить завышенное ценообразование в столовых", - написал министр просвещения Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

 
Он также добавил, что теперь поставщики будут работать строго в соответствии с меню и ценами, указанными организатором конкурса в конкурсной документации. Это нужно для исключения рисков изготовления и реализации запрещенной продукции и формирования рыночных, но не завышенных цен на буфетную продукцию.
 

Также для того, чтобы родители были информированы о питании или могли оценить его качество, будет поэтапно вводиться норма по публикации на образовательном ресурсе фото блюд, меню, стоимости с возможностью для пользователей оценки качества услуг и безналичной оплаты, преимущественно в городских школах. При этом для бесперебойного обеспечения детей питанием, особенно в детских садах, детских домах, теперь предусмотрена возможность внесения местными исполнительными органами изменений в договоры о закупках в части изменения цен на продукты с учетом уровня инфляции", - написал министр.

 
По словам главы Минпросвещения, разработанные правила будут реализованы в полной мере со следующего года после заключения новых договоров с поставщиками услуг.
 
Асхат Аймагамбетов отметил, что в Алматы начат пилотный проект по организации школьного питания.
 

На сегодня пилот, который направлен на оптимизацию и ускорение процесса организации питания, запущен в трех школах города. Также нами начата работа по обновлению подходов к формированию школьного меню", - добавил министр. 

 

Новую услугу доставки почты запускает Air Astana

20.09.2022, 12:49 25436
Новую услугу доставки почты запускает Air Astana
АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - Авиакомпания Air Astana запускает новую услугу доставки почты MyMAIL "От двери - до двери", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В настоящее время в пилотном режиме доступна доставка срочной почты между городами Алматы и Астаной прямыми рейсами группы компаний", - сообщили в пресс-службе Air Astana. 

 
Заявку на экспресс-доставку можно оформить онлайн по ссылке, указав тип и вес посылки, а также адрес отправителя и получателя.
 

Стоимость услуги зависит от удаленности адресов от аэропортов отправления и прибытия. Доступна функция отслеживания посылки по номеру заказа", - отметили в пресс-службе.

 
Подчеркивается, что отправления принимаются в незапечатанном виде для визуального досмотра в аэропорту на наличие опасных грузов и предметов, запрещенных к пересылке. Также по желанию клиенты могут оформить только доставку по прилете.
 

Какая погода ожидается в Казахстане во вторник

20.09.2022, 08:28 30851
АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - Большая территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, в горных районах юго-востока страны сохраняются дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, в восточной половине Карагандинской области, на юге, востоке Улытауской, Актюбинской областей, на севере, в центре Алматинской области, на северо-западе, севере, востоке Абайской области, на севере Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
На юге Костанайской области, в центре Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность.
 
Ночью на востоке, в центре Акмолинской области, на севере, востоке Карагандинской области, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области, на западе Абайской области сохраняются заморозки 1-3 градуса.
 

Зрители концерта "Gakku Дауысы" в Алматы уничтожили почти 94 тысячи цветов

19.09.2022, 20:10 40801
Фото: t.me/almaty_akimat
АЛМАТЫ. 19 СЕНТЯБРЯ - Во время фестиваля Gakku Dauysy 2022 на площади Астана зрители нанесли значительный ущерб зеленым насаждениям на прилегающей территории, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По оценке управления экологии и окружающей среды, сумма ущерба превысила 13 млн тенге - уничтожены однолетние, многолетние кустарники и цветы, в том числе розы, в ближайшем сквере города, сообщает пресс-служба акимата Алматы. 
 
Всего было уничтожено около 94 тысяч цветов:
 
  • 913 квадратных метров однолетних растений; 
  • 326 квадратных метров многолетних растений;
  • 117 квадратных метров роз. 
 
По информации акимата Алмалинского района, было сломано 13 скамеек, 1 опора освещения, 1 гранитная урна и основание двух камер. 
 
Нанесенный ущерб будет восстановлен силами акимата города - новые растения будут высажены в кратчайшие сроки.
 
В целом общий объем декоративно-цветочного озеленения на текущий год составляет около 159 тысяч кв. м, площадь газона - 26 тысяч кв. м.
 

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