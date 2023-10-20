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Пекин. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Пекине открылся 2023 Media Cooperation Forum on Belt and Road, передает корреспондент агентства.





Форум проводит издание "Жэньминь Жибао" для СМИ и журналистов всего мира, прибывших на саммит по случаю 10-летия инициативы "Один пояс, один путь".





С приветствием к участникам выступил член политбюро, заведующий отделом пропаганды ЦК КПК Ли Шулэй.





Дополнено 19.10.2023, 15.40





Форум посвящен теме "Укрепление сотрудничества СМИ и совместное создание лучшего будущего".





В общей сложности в форуме приняли участие более 130 руководителей иностранных СМИ, главных редакторов и репортеров из более чем 110 СМИ из 75 стран.





Инициатива "Один пояс, один путь" прошла первое активное десятилетие и принесла плодотворные результаты. В преддверии следующего десятилетия инициативы президент Си Цзиньпин заявил, что Китай будет придерживаться восьми мер по строительству "Пояса и пути" на высоком уровне. Китайские и иностранные гости на встрече отметили, что в течение десяти лет инициативы были приняты совместные усилия ради унаследования и продвижения духа Шелкового пути, достижения мирного сотрудничества, открытости и терпимости, взаимного обмена опытом, взаимной выгоды, поддержания общих дискуссий и совместного использования ресурсов, открытости, экологичности, высоких стандартов, устойчивого развития на благо общества. В результате были достигнуты ощутимые результаты. "Пояс и путь" стал дорогой к миру, дорогой к процветанию, открытости, экологичности, путем к инновациям и цивилизации", - отмечает издание "Жэньминь жибао".





Форум Media Cooperation Forum on Belt and Road проводится изданием People's Daily ("Жэньминь жибао") с 2014 года. 7-й по счету форум собрал в общей сложности представителей более тысячи СМИ, аналитических центров и представителей международных организаций из более чем ста стран. Целью мероприятия стало создание общей платформы для совместного диалога и сотрудничества СМИ в рамках общего построения инициативы "Один пояс, один путь". Альянс информационного сотрудничества охватывает 238 СМИ и учреждений в 109 странах.





В рамках основного форума также были организовано мероприятие "Премия Шелкового пути".





Как сообщалось ранее, вчера президент Казахстана принял участие в церемонии открытия III Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь". Он отметил, что всего лишь за десятилетие проект "Пояса и пути" превратился в действенную платформу для беспрецедентно масштабного международного сотрудничества. Инициатива "Один пояс, один путь" вносит неоценимый вклад в развитие культурно-гуманитарных связей, укрепление добрососедства, дружбы и взаимопонимания между нашими странами.





Благодаря инвестициям стран - участниц данного проекта свыше 150 стран Азии, Европы и Африки соединены разветвленной сетью железных дорог, высокоскоростных автотрасс и морских путей. Проект стал всеобщим благом для наших государств, которые в условиях колоссальной турбулентности в мировой экономике могут дать эффективный ответ сложнейшим вызовам современности", - сказал Токаев.





Он сообщил, что в новом десятилетии инициативы "Один пояс, один путь" Казахстан продолжит всецело содействовать достижению общего успеха.