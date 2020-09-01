В подмосковном Алабино звучит казахская музыка

Москва. 31 августа. Kazakhstan Today - Артисты Центрального ансамбля поздравили с Днем Конституции казахстанских военных, участвующих в конкурсе "Танковый биатлон", пожелали успехов в дальнейших выступлениях и исполнили ряд популярных композиций, передает Kazakhstan Today.

Мы рады приветствовать всех участников игр, желаем честного соперничества, успешных выступлений, укрепления дружбы между нашими странами, а в честь такого знаменательного праздника желаем больших побед нашей замечательной команде по танковому биатлону", - обратилась к присутствующим художественный руководитель ансамбля Асем Шарифуллина.

Артисты ансамбля своим мастерством и вокальными данными покорили сердца всех представителей Армейских международных игр. Они тепло приветствовали и долго аплодировали нашим талантам, исполнившим народные песни и казахскую народную музыку.

Сегодня особенный день для участников Армейских международных игр из Казахстана и их прекрасного творческого коллектива, которые сейчас находятся на российской земле. Я поздравляю всех казахстанцев с Днем Конституции страны. Пусть наша дружба только крепнет", - сказала начальник отдела департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации, заслуженный работник культуры Ольга Фаллер.

Казахстанские участники Армейских международных игр отметили, что 25-летний юбилей Конституции - знаменательная дата и важнейшая веха в истории Казахстана, и в связи с этим военные пообещали приложить максимум усилий для победы на танковом биатлоне.

Напомним , казахстанская команда 2 сентября выступит в полуфинальной эстафете танкового биатлона.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства