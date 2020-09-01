Казахстанцы 2 сентября выступят в полуфинальной эстафете танкового биатлона

Москва. 31 августа. Kazakhstan Today - Казахстанская команда 2 сентября выступит в полуфинальной эстафете танкового биатлона, передает Kazakhstan Today.

В Подмосковье на полигоне "Алабино" завершился этап индивидуальной гонки танкового биатлона, в ходе которого были определены 8 участников полуфинальных заездов. С учетом суммарного времени прохождения трассы всеми тремя экипажами команд сформирован состав полуфинальных заездов, сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

В первом заезде 1 сентября примут участие танкисты Азербайджана, Беларуси, Китая и Сербии. 2 сентября за выход в финал поспорят команды Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.

В полуфинальных заездах выступят по три экипажа от страны. Каждая команда проходит всю дистанцию на одном танке, а экипажи, передавая эстафету, поэтапно сменяют друг друга в боевой машине. Каждый экипаж должен преодолеть 4 круга трассы общей протяженностью более 16 километров с тремя огневыми рубежами и 10 препятствиями", - уточнили в пресс-службе.

По итоговому времени, показанному участниками в полуфинальной эстафете, определятся 4 лучшие команды, которые будут бороться за победу в финальном заезде в день закрытия игр 5 сентября.

Напомним, в этом году казахстанские военнослужащие выступают на танках желтой окраски в танковом биатлоне Армейских международных игр "АрМИ-2020".

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