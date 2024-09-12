В полиции прокомментировали информацию об издевательствах над школьниками в Астане   

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Тараз. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупным скандалом обернулся визит так называемой целительницы - "царицы Томирис" в одну из школ Жамбылской области.





О нашумевшем визите написал в Facebook пользователь Мадияр Ералыұлы.





По его информации, целительницу пригласили в школу села Теренозек Жамбылской области. При этом устроили ей пышный прием на деньги учителей. С каждого из них собрали по 4 тысячи тенге.





В школе рассказали, что визит "царицы Томирис" был организован в рамках республиканской благотворительной акции "Дорога в школу" районным управлением внутренней политики, однако районный акимат заявляет, что не имеет никакого отношения к этому мероприятию. Встречу сельчан с Томирис поддержала также директор школы Эльмира Закимбаева.





В рамках акции целительница должна была передать школе благотворительную помощь. Однако, как пишет Ералыұлы, она привезла плохо пахнущую одежду, компьютер, сломанную картину и старые игрушки.





Сама целительница представилась доктором медицинских наук. На видео ее встречают громкими аплодисментами, а школьников заставили нести шлейф ее одежды.









После скандала власти провели проверку, к которой подключились уполномоченный по защите прав детей Жамбылской области и представители департамента образования.



