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В полиции завели уголовное дело по факту падения ребенка с аттракциона на территории Кок Тобе

06.01.2020, 10:26 14122
В полиции завели уголовное дело по факту падения ребенка с аттракциона на территории Кок Тобе
Алматы. 6 января. Kazakhstan Today - По факту падения ребенка с аттракциона на территории Кок Тобе заведено уголовное дело, передает Kazakhstan Today.
 
"В управлении полиции Медеуского района зарегистрировано досудебное расследование по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в городском департаменте полиции.
 
Напомним, четырнадцатилетний подросток, 2 января 2020 года, находясь на территории парка Кок Тобе, при осуществлении прыжка на аттракционе "Катапульта" вылетел из ремней безопасности, отчего получил переломы конечностей рук и ног. 
 

Родственники мальчика, потерпевшая сторона, по данному обстоятельству заявили, что претензий ни к кому не имеют, ссылаясь на то, что мальчик сам по своей неосторожности выпал с аттракциона", - отметили в полиции.


 

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