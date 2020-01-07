В полиции завели уголовное дело по факту падения ребенка с аттракциона на территории Кок Тобе

Алматы. 6 января. Kazakhstan Today - По факту падения ребенка с аттракциона на территории Кок Тобе заведено уголовное дело, передает Kazakhstan Today.

"В управлении полиции Медеуского района зарегистрировано досудебное расследование по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в городском департаменте полиции.

Родственники мальчика, потерпевшая сторона, по данному обстоятельству заявили, что претензий ни к кому не имеют, ссылаясь на то, что мальчик сам по своей неосторожности выпал с аттракциона", - отметили в полиции.





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