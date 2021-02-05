В посольстве КНР в РК состоялся концерт, посвященный Празднику весны

Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - В посольстве Китайской Народной Республики в Республике Казахстан в онлайн-формате состоялся гала-концерт, посвященный Новому году по лунному календарю - Празднику весны, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Предстоящий Новый год по лунному календарю - год Быка. Вы знаете, что в представлении китайцев бык олицетворяет силу, трудолюбие, стойкость, уверенность и богатство. Бык - это верный друг человека, с ним всегда связаны доверие, надежность и здоровье. Поэтому китайцы всегда связывают год быка с надеждами на прекрасное будущее. А это понятие сегодня для всех нас имеет особое значение. Мы все знаем, что прошедший 2020 год был очень непростым и сложным. Пандемия стала определяющим событием года, которая изменила наш жизненный уклад и унесла, к сожалению, миллионы несчастных жизней. Мы вынуждены закрываться, перестраиваться на новый формат и в общении, и в бизнесе", - сказал чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо.

Он отметил, что нынешняя пандемия научила нас ценить то, о чем мы раньше никогда не задумывались - бережнее относиться друг к другу, уделять больше внимания своему здоровью, семье и быть более отзывчивыми.

Пандемия показала нам всем один простой, но проверенный закон: там, где население больше мобилизируется и консолидируется - борьба с COVID проходит более успешно, а там, где больше политизируется, манипулируется идеологически, где общество более раздроблено, борьба с COVID, как правило, проходит проигрышно. И таких примеров сегодня во всем мире мы видим много", - сказал посол.

По его словам, год выдался плодотворным и богатым в плане развития двусторонних отношений.

Пандемия высветила новую изюминку взаимодействия наших стран - антиковидное сотрудничество. Слова "близкий сосед лучше дальнего родственника", как нельзя лучше иллюстрируют нынешнее состояние развития отношений наших стран. Китай и Казахстан не просто соседи. Нас связало нечто большее - сопричастность, взаимодоверие и чувство плеча. Несмотря на пандемию, деловое сотрудничество продолжает динамично расти, культурно-гуманитарный обмен не прекратился, а переведен в онлайн-режим. Все это говорит о нерушимости многовековой дружбы и добрососедства. И вряд ли кому-то удастся расшатать фундамент этих отношений", - заявил Чжан Сяо.

Праздник весны - это самый торжественный праздник в Китае. Это праздник семейный, его обязательно встречают с семьей.

Сегодня 23 число последнего месяца старого года по лунному календарю - особый день для китайцев, так как этот день совпал с понятием "сяо нянь", дословно "малый новый год". Иными словами - новый год начинается ровно через неделю. Малый новый год важен для китайцев тем, что это начало праздничных дней. С ним связано очень большое количество традиций и обрядов. Например, в этот день люди совершали жертвоприношение богу кухни и очага. Этот широко распространенный обычай занимал особое место в жизни китайцев, так как от этого ритуала напрямую будет зависеть достаток в доме в будущем году. В этот день принято есть различные лакомства, преимущественно сладости, непременно подносить их к богу очага. Легенда повествует, что если бог очага съест все сладости, то из его уст будут литься только сладкие речи и тогда семью в новом году ожидают только сладкие новости", - рассказал Чжан Сяо.





По его словам, с этого дня китайцы начинают готовиться к полноценной встрече нового года. Миллионы китайцев начинают возвращаться к своим родным очагам. С этого дня хозяйки начинают планировать предстоящие праздники и запасаться различными деликатесами.

Также довольно популярно вывешивание парных надписей у входа в дом, они исполняются в каллиграфической манере черной тушью по красной бумаге, содержат пожелания счастья и долголетия в новом году. Некоторые вещают два больших красных фонаря перед входом в дом, а окна украшают красными бумажными узорами.

Кульминацией нового года является праздничное застолье, которое отличается не только обилием и разнообразием блюд, но и многочисленными традициями. Например, на столе обязательно должны быть блюда из рыбы "юй" и тофу - соевый творог, произношение которых созвучно со словом "благополучие". На севере Китая принято есть пельмени, а на юге - печенье из клейкого риса.

Был еще один обязательный обычай - это сжигание хлопушек. Согласно легенде, треск хлопушек должен был напугать и прогнать прочь злых духов. К сожалению, сейчас во многих мегаполисах Китая он себя изживает из-за экологических соображений", - пояснил посол.

Атмосфера праздника весны в Китае продолжается почти полмесяца и завершается праздником фонарей 15 января нового года по лунному календарю.

Хочется выразить надежду на то, что новый год быка будет более лояльным и вернет в знакомом нам мире все на свои места. Пусть он станет для всех нас удачным, добрым, радостным и просто потрясающим. С наступающим Новым годом быка!" - заключил Чжан Сяо.

После выступления посла начался гала-концерт, который открыл Димаш Кудайберген.

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