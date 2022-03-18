В "Правительстве для граждан" прокомментировали атаку на шымкентский спецЦОН

ШЫМКЕНТ. 17 МАРТА - В госкорпорации "Правительство для граждан" прокомментировали инцидент в одном из шымкентских спецЦОНов, который штурмовала огромная толпа посетителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В видеоролике, выложенном на YouTube, видно, как толпа прорывается через ворота здания автоЦОНа. Авторы видео объяснили штурм здания тем, что все посетители пришли сдавать на права.
Как сообщает телеканал Otyrar, инцидент произошел в спецЦОНе № 1 г. Шымкента.
Это связано с тем, что на одном из двух имеющихся в городе автодромов производился ремонт оборудования. Сам спецЦОН работал в штатном режиме и принимал клиентов на услуги по перерегистрации авто и сдаче теоретического экзамена. С конца февраля автодром возобновил свою работу и начал принимать клиентов по всем категориям вождения. Однако за это время скопилось большое количество граждан, желающих сдать практический экзамен", - сообщили телеканалу в "Правительстве для граждан" Шымкента.
В ведомстве объяснили, что в спецЦОН № 1 обращаются не только жители Шымкента (численность населения которого составляет около 1 млн человек), но и Туркестанской области, в которой проживает 2 млн человек.
Теперь график работы спецЦОНа продлен. Также выделена дополнительная машина на прием экзамена по категории С1. Параллельно прорабатывается вопрос с департаментом полиции Шымкента по временному комиссионному проведению практического экзамена на период установки GPS-датчиков на транспортные средства категории С1.Также решается вопрос открытия спецЦОНа в Туркестанской области", - сообщил телеканал.
По итогам инцидента правонарушений со стороны клиентов зафиксировано не было. Повреждений на объекте также нет.