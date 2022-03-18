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В "Правительстве для граждан" прокомментировали атаку на шымкентский спецЦОН

17.03.2022, 15:58 41036
ШЫМКЕНТ. 17 МАРТА - В госкорпорации "Правительство для граждан" прокомментировали инцидент в одном из шымкентских спецЦОНов, который штурмовала огромная толпа посетителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В видеоролике, выложенном на YouTube, видно, как толпа прорывается через ворота здания автоЦОНа. Авторы видео объяснили штурм здания тем, что все посетители пришли сдавать на права.

 
Как сообщает телеканал Otyrar, инцидент произошел в спецЦОНе № 1 г. Шымкента. 
 

Это связано с тем, что на одном из двух имеющихся в городе автодромов производился ремонт оборудования. Сам спецЦОН работал в штатном режиме и принимал клиентов на услуги по перерегистрации авто и сдаче теоретического экзамена. С конца февраля автодром возобновил свою работу и начал принимать клиентов по всем категориям вождения. Однако за это время скопилось большое количество граждан, желающих сдать практический экзамен", - сообщили телеканалу в "Правительстве для граждан" Шымкента.

 
В ведомстве объяснили, что в спецЦОН № 1 обращаются не только жители Шымкента (численность населения которого составляет около 1 млн человек), но и Туркестанской области, в которой проживает 2 млн человек. 
 

Теперь график работы спецЦОНа продлен. Также выделена дополнительная машина на прием экзамена по категории С1. Параллельно прорабатывается вопрос с департаментом полиции Шымкента по временному комиссионному проведению практического экзамена на период установки GPS-датчиков на транспортные средства категории С1.Также решается вопрос открытия спецЦОНа в Туркестанской области", - сообщил телеканал. 

 
По итогам инцидента правонарушений со стороны клиентов зафиксировано не было. Повреждений на объекте также нет.
 

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МИОР не планирует блокировать соцсети в Казахстане - Умаров

18.03.2022, 15:08 1956
МИОР не планирует блокировать соцсети в Казахстане - Умаров
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Министерство информации и общественного развития РК опровергло информацию о блокировке соцсетей в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Это не будет цензура. Никто не будет блокировать соцсети. Во-вторых, министерство не наделено полномочиями блокировать социальные сети. Мы выходим на контакт с представителями социальных сетей, когда это касается защиты прав ребенка. Например, мы знаем о ситуации, когда фотографии школьниц вывешивали в соцсетях, называли нехорошими словами", - заявил журналистам после заседания правительства министр информации и общественного развития Аскар Умаров, сообщает ИА "NewTimes.kz".


По его словам, МИОР планирует применять этот закон только на защиту детей от кибербуллинга.
 

Интернет, он как автомобиль. Вначале изобрели авто, потом они начали ездить по дорогам, в аварии попадать, люди стали гибнуть. Потом появились правила дорожного движения. Вот с интернетом примерно такая же история. Явление новое, оно обрастает новыми подробностями, вроде кибермошенничества, кибершпионажа, кибербуллинга и так далее",- подчеркнул министр.

 
Он отметил, что блокировка станет крайней мерой в случае злостного неисполнения законов. 
 
Ранее казахстанские депутаты внесли предложение об обязательной регистрации всех иностранных мессенджеров и соцсетей в уполномоченных органах РК, а также об открытии их представительств в Казахстане. Данные поправки содержатся в законопроекте по вопросам защиты прав ребенка.
 
Планируется, что порядок блокировки и ограничения интернет-ресурсов будет определять уполномоченный орган в области информации. Он же будет вести переговоры с иностранными компаниями и выявлять нарушителей. 
 

КазАвтоЖол отремонтирует дорогу на БАО

18.03.2022, 12:15 5986
КазАвтоЖол отремонтирует дорогу на БАО
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 18 МАРТА - В АО "НК "КазАвтоЖол" рассказали о капитальном ремонте участка трассы республиканского значения Алматы - Космостанция, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации нацкопании, будет капитально отремонтирован участок с 8-го по 34-й километры автодороги с подъездом к санаторию "Алма-Арасан". 
 

Проектно-сметная документация разработана и находится на стадии экологической экспертизы. После получения положительного заключения экспертизы будет объявлен конкурс. Затем последуют строительно-монтажные работы участка. Важно отметить, что дорога останется также двухполосной. Кроме того, проектом предусмотрена компенсационная посадка деревьев 1 к 10", - рассказали в пресс-службе КазАвтоЖол.

 
В рамках капитального ремонта на территорий будут предусмотрены смотровые площадки, стоянки для автотранспорта и сетки, защищающие от камнепада. 
 
Реализация проекта рассчитана на 24 месяца.
 

Дорога республиканского значения Алматы - Космостанция относится к III категории дорог с асфальтобетонным покрытием. Ее протяженность 26 километров", - добавили в компании.

 
Экологическое общество Алматы сообщило о том, что в национальном парке Иле-Алатау, вдоль автодороги в Большом Алматинском ущелье и Алма-Арасане планируют вырубить более тысячи деревьев для строительства автостоянок и велодорожки.
 

Запланированный на 19 марта субботник в Алматы переносится из-за погоды

18.03.2022, 12:08 7406
АЛМАТЫ. 18 МАРТА - В акимате Алматы сообщили, что субботник, запланированный на 19 марта, переносится из-за погодных условий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По последним данным синоптиков, в этот день ожидается понижение температуры и снег с дождем, пояснили в акимате.

Просим с пониманием отнестись к переносу. Как только распогодится, мы все вместе выйдем на уборку дворов, парков и скверов нашего любимого города. Мы будем следить за прогнозом погоды и обязательно сообщим новую дату и время субботника", - сказали в пресс-службе. 

 

Ушел из жизни главный редактор газеты "Вечерний Алматы" Михаил Буренков

18.03.2022, 11:39 7376
Ушел из жизни главный редактор газеты "Вечерний Алматы" Михаил Буренков
Фото: 24.kz
АЛМАТЫ. 18 МАРТА - На 58-м году жизни скончался известный казахстанский журналист, главный редактор газеты "Вечерний Алматы" Михаил Буренков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Михаил Буренков родился в 1964 году в Алматы.
 
С начала 2022 года журналист возглавил редакцию газеты "Вечерний Алматы".

В разные годы он работал в известных СМИ Казахстана, таких как "Аргументы и факты", "Новое поколение", "Казахстанская правда".
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

18.03.2022, 08:57 12521
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана ожидаются осадки, в южной половине преимущественно в виде дождя, в горных районах юга ночью пройдут сильные осадки (дождь, снег), лишь на севере республики ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По РК ожидаются усиление ветра, туман, гололед, низовая метель. На юге республики - гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на востоке, юго-востоке области, в горных районах гололед, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах усиление ветра до 15-20, временами 23-28 метров в секунду. 
 
В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гроза, на западе, севере области, в горных и предгорных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на дорогах гололедица, на юго-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На востоке, в центре Карагандинской области ожидается низовая метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Кызылординской области ожидается туман, в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на юге области гололед. 
 
На востоке Актюбинской области ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду ночью с низовой метелью, на юге области ночью туман. 
 
На юге Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью, на северо-востоке области туман. 
 
На юго-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секундус низовой метелью, ночью и утром на севере области туман. 
 
На севере, в горных районах Алматинской области ожидается туман, на востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Западно-Казахстанской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, ночью на западе Атырауской области ожидается туман.
 
В Алматы дождь, температура воздуха составит +3+5 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду, порывы 10 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - снег, -8-10 градусов, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в семи областях

17.03.2022, 21:18 31816
Штормовое предупреждение объявили в семи областях
НУР-СУЛТАН. 17 МАРТА - Непогода ждет жителей Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Кызылординской, Карагандинской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "КАзгидромет", 18 марта на севере Мангистауской области ожидается туман.
 
18 марта на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
18 марта ночью на востоке Актюбинской области ожидается низовая метель, на юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северный, на востоке области порывы 16 м/с.
 
18 марта на юго-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный на юго-востоке области 15-20 м/с.
 
18 марта на севере области Кызылординской области ожидаются туман, ночью на юге области гололед. Сохраняется ветер северо-западный в центре области 15-20 м/с.
 
18 марта в центре, на востоке Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с. 
 
18 марта на юге Костанайской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, на юге области 15-20 м/с.
 

В Нур-Султане на пять месяцев перекроют движение на участке большой кольцевой дороги

17.03.2022, 21:03 32741
В Нур-Султане на пять месяцев перекроют движение на участке большой кольцевой дороги
Фото: АО НК КазАвтоЖол
НУР-СУЛТАН. 17 МАРТА - В связи с деформацией откоса насыпи, что привело к размыву откосной части насыпи земляного полотна дороги и сползанию откосной части на участке автомобильной дороги республиканского значения Р-10 Северо-Западный обход города Нур-Султана (4 км), в период с 25 марта по 15 августа будет перекрыто движение по автомобильной дороге республиканского значения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как уточнили в Акмолинском областном филиале АО "НК "КазАвтоЖол", движение будет перекрыто от спецЦОНа до Зирата в сторону Кокшетауской развязки (от 1,4 км до 6 км). 
 
Состояние этого участка дороги, с учетом выявленных дефектов, оценивается как V категория - аварийное состояние. Кроме того, ДЧС Нур-Султана ситуация классифицирована как чрезвычайная ситуация объектового масштаба.
 

Оман изменил визовый режим для казахстанцев

17.03.2022, 16:41 44081
Оман изменил визовый режим для казахстанцев
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 17 МАРТА - Султанат Оман с 1 апреля 2022 года ввел безвизовый режим для казахстанских граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С 1 апреля граждане Казахстана с национальным паспортом смогут посещать Султанат Оман сроком на 14 дней без предварительного оформления туристической визы", - сообщает МИД РК

 
Если поездка продлится более 14 дней, то необходимо оформить визу соответствующей категории. 
 
В ведомстве отметили, что продление безвизового пребывания в стране не предусмотрено, нарушение данных правил влечет за собой денежный штраф в размере 10 оманских риалов (порядка 26 долларов США) за каждый просроченный день.
 
В МИДе подчеркнули, что на фоне пандемии COVID-19 в стране действует ряд ограничительных мер. С правилами въезда в Оман можно ознакомиться на сайте Оманского аэропорта. 
 
Ранее для посещения Омана без туристической визы гражданам Казахстана было необходимо иметь в паспорте действующую визу США, стран Шенгенского соглашения или Японии.
 

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