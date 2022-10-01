В правительстве рассмотрели меры по усилению профилактики семейно-бытового насилия

АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - На заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений рассмотрели вопросы усиления мер профилактики семейно-бытового насилия и внедрения сервисной модели обеспечения безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев доложил, что ежегодно в полицию поступает более 100 тысяч обращений по фактам бытового насилия, сообщает пресс-служба премьер-министра.

При этом в 60% случаев потерпевшие отказываются от принятия мер в отношении правонарушителей. В 2022 году к административной ответственности привлечено 37 тысяч человек. Отмечается, что количество уголовных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений снизилось на 7% (с 623 до 583).

По поручению главы государства МВД выработаны меры по ужесточению ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере, а также шаги по его профилактике, включающие реабилитационную и воспитательную работу с семейными дебоширами.

Для координации действий в данной сфере предлагается определить уполномоченный госорган, что позволит сместить акцент с репрессивных мер в сторону решения социально-экономических проблем граждан, вопросов воспитания детей и повышения статуса семьи в целом", - проинформировали в пресс-службе.

Вместе с тем планируется перейти с заявительного на выявительный характер регистрации бытовых преступлений, что даст возможность полиции привлекать нарушителя к ответственности без заявления потерпевших, то есть по факту совершения бытового насилия. Таким образом, будет обеспечен принцип неотвратимости наказания.

Кроме того, предлагается установить минимальный срок административного ареста от 5 суток (ранее отсутствовал), предусмотреть возможность незамедлительной изоляции дебошира и его ареста судом на период следствия, а также сделать возможным примирение сторон лишь единожды и только в суде.

Премьер-министр подчеркнул, что к профилактике бытового насилия необходимо активно подключать новые социальные сервисы, включая Цифровую карту семьи.

Нужно с использованием цифровых технологий и анализа данных выявлять семьи, находящиеся в зоне риска, где могут быть какие-то проблемы. Следует в первую очередь обращать внимание на них, чтобы не дожидаться совершения преступлений или каких-то других противоправных действий. Лучше предупредить правонарушение, чем потом бороться с его последствиями", - завил Алихан Смаилов.

Кроме того, по его словам, нужно рассмотреть вопрос включения в рейтинг оценки деятельности акимов регионов индикаторов уровня профилактики бытового насилия, а также принять меры по решению проблемы нехватки кризисных центров.

Министерству внутренних дел поручено в рамках разработки законопроекта по ужесточению ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере провести широкую разъяснительную работу с населением.

На заседании МВК также был рассмотрен вопрос перехода на сервисную модель обеспечения безопасности, в рамках которой акцент делается на оказании гражданам качественных полицейских услуг и формировании устойчивых партнерских отношений государственных институтов с обществом для совместного выявления и решения проблем в сфере правопорядка.

Премьер-министр поручил МВД обеспечить эффективную координацию работы госорганов в данном направлении, а акиматам регионов - принять меры по качественному масштабированию сервисной модели на местах.