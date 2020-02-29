В прокуратуре рассказали о ходе расследования смерти Агадила

Нур-Султан. 28 февраля. Kazakhstan Today - В прокуратуре Нур-Султана рассказали о ходе расследования уголовного дела по факту смерти активиста Дулата Агадила в следственном изоляторе , передает Kazakhstan Today.

В Сети появилось видео с места ритуального омовения Дулата Агадила с комментариями о примененном к нему насилии. В связи с этим столичная прокуратура прокомментировала ход расследования дела по факту смерти.

Задержание Агадила сотрудниками полиции проведено на основании санкции суда. Перед водворением в СИЗО он был осмотрен медицинскими работниками. Наличия каких-либо телесных повреждений, характерных для насилия, не обнаружено. 25 февраля ткущего года была назначена судебно-медицинская экспертиза. По ходатайству адвоката семьи умершего привлечены два независимых специалиста в области судебной медицины. Осмотр тела и его исследование проведены 26 февраля с участием брата Агадила, адвоката Азанова и независимых медицинских специалистов", - рассказали в ведомстве.

Согласно предварительным результатам экспертизы, причиной смерти Агадила является острая сердечно-сосудистая недостаточность. Заключение судебной экспертизы будет представлено по результатам лабораторных исследований.

26 февраля текущего года в целях обеспечения объективности исследования всех обстоятельств, уголовное дело принято в производство специальных прокуроров прокуратуры города Нур-Султана. Проводятся все необходимые следственные действия", - отметили в прокуратуре.

Относительно пятен на теле умершего, независимые эксперты подтвердили, что трупные пятна возникают после прекращения сердечной деятельности, и могут появиться уже спустя один час после наступления смерти.

В этой связи прокуратура города призывает граждан воздержаться от распространения недостоверной информации и дождаться результатов официальной экспертизы.

Распространяемая видеозапись противоречит нормам этики и морали. В настоящее время в прокуратуру города поступило заявление матери умершего Агадила о принятии мер в отношении лиц, осуществивших съемку и рассылающих ее без разрешения семьи", - заключили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства