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Активист скончался в следственном изоляторе от острой сердечно-сосудистой недостаточности - прокуратура

26.02.2020, 20:21 9910
Активист скончался в следственном изоляторе от острой сердечно-сосудистой недостаточности - прокуратура
Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - В прокуратуре Нур-Султана прокомментировали смерть активиста Дулата Агадила в следственном изоляторе, передает Kazakhstan Today.
 
Как отметили в пресс-службе надзорного ведомства, 25 февраля департаментом полиции города Нур-Султана начато досудебное расследование по факту смерти Агадила. В тот же день уголовное дело принято в производство управления специальных прокуроров столичной прокуратуры. 
 

26 февраля по ходатайству адвоката семьи умершего Агадила с участием ими приглашенных частных судебных экспертов (А. Аханбеков, Р. Сатывалдеев) проведено исследование тела. По его результатам привлеченные специалисты установили, что причиной смерти Агадила является острая сердечно-сосудистая недостаточность", - проинформировали в пресс-службе.

 
При этом в прокуратуре заявили, что "каких-либо телесных повреждений, характерных для насилия, не установлено".
 

Привлеченными экспертами, а также братом и его адвокатом замечания и ходатайства не заявлены. Заключение судебной экспертизы будет представлено по результатам лабораторных исследований. Досудебное расследование продолжается", - заключили в пресс-службе.

 
Ранее сообщалось, что гражданский активист Дулат Агадил 25 февраля скончался в следственном изоляторе Нур-Султана. По информации ДП города, в отношении него было инициировано досудебное расследование за совершение уголовных правонарушений, выразившихся в неуважении к суду, оскорблении судьи, участников судебного заседания. В СИЗО Агадил был доставлен 24 февраля. По факту смерти начато досудебное расследование.
 

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