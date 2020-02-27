Активист скончался в следственном изоляторе от острой сердечно-сосудистой недостаточности - прокуратура

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - В прокуратуре Нур-Султана прокомментировали смерть активиста Дулата Агадила в следственном изоляторе, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в пресс-службе надзорного ведомства, 25 февраля департаментом полиции города Нур-Султана начато досудебное расследование по факту смерти Агадила. В тот же день уголовное дело принято в производство управления специальных прокуроров столичной прокуратуры.

26 февраля по ходатайству адвоката семьи умершего Агадила с участием ими приглашенных частных судебных экспертов (А. Аханбеков, Р. Сатывалдеев) проведено исследование тела. По его результатам привлеченные специалисты установили, что причиной смерти Агадила является острая сердечно-сосудистая недостаточность", - проинформировали в пресс-службе.

При этом в прокуратуре заявили, что "каких-либо телесных повреждений, характерных для насилия, не установлено".

Привлеченными экспертами, а также братом и его адвокатом замечания и ходатайства не заявлены. Заключение судебной экспертизы будет представлено по результатам лабораторных исследований. Досудебное расследование продолжается", - заключили в пресс-службе.

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