В МВД прокомментировали гибель активиста в следственном изоляторе Нур-Султана

Вчера в присутствии судебно-медицинских экспертов, прокурора, представителей КУИС был сразу же произведен осмотр тела. Первоначальный наружный осмотр показал, что видимых телесных повреждений нет. Вчера же судебные эксперты дали предварительное заключение - смерть наступила в результате внезапной остановки сердца, остро-сердечной сосудистой недостаточности", - сказал Адилов.
Он подчеркнул, что полное заключение судебно-медицинской экспертизы будет не менее чем через месяц.
Дулат Агадил, по словам главы следственного департамента, был задержан в Целиноградском районе сотрудниками полиции Акмолинской области. Целиноградским судом 11 февраля была дана санкция на заочный арест Агадила, так как в отношении него ранее была мера пресечения - подписка о невыезде. Но он игнорировал неоднократные вызовы следователя, повестки, в связи с чем было принято решение об изменении меры пресечения, что предусмотрено в законе", - пояснил Адилов.
О гибели гражданского активиста Дулата Агадила в следственном изоляторе Нур-Султана стало известно накануне, 25 февраля. По информации ДП города, в отношении него было инициировано досудебное расследование за совершение уголовных правонарушений, выразившихся в неуважении к суду, оскорблении судьи, участников судебного заседания. В СИЗО Агадил был доставлен 24 февраля, а спустя сутки умер. По данному факту начато досудебное расследование.
Родственники Дулата Агадила заявили ходатайство о допуске других экспертов, а также о расширении состава экспертной комиссии. Ходатайство было удовлетворено. Так, с сегодняшнего дня расследованием уголовного дела занимается управление специальных прокуроров столичной и Генеральной прокуратуры Казахстана, сообщает КТК.
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