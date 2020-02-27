В МВД прокомментировали гибель активиста в следственном изоляторе Нур-Султана

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Казахстана Санжар Адилов прокомментировал гибель известного гражданского активиста Дулата Агадила в следственном изоляторе столицы, передает Kazakhstan Today.

Вчера в присутствии судебно-медицинских экспертов, прокурора, представителей КУИС был сразу же произведен осмотр тела. Первоначальный наружный осмотр показал, что видимых телесных повреждений нет. Вчера же судебные эксперты дали предварительное заключение - смерть наступила в результате внезапной остановки сердца, остро-сердечной сосудистой недостаточности", - сказал Адилов.

Он подчеркнул, что полное заключение судебно-медицинской экспертизы будет не менее чем через месяц.

Дулат Агадил, по словам главы следственного департамента, был задержан в Целиноградском районе сотрудниками полиции Акмолинской области. Целиноградским судом 11 февраля была дана санкция на заочный арест Агадила, так как в отношении него ранее была мера пресечения - подписка о невыезде. Но он игнорировал неоднократные вызовы следователя, повестки, в связи с чем было принято решение об изменении меры пресечения, что предусмотрено в законе", - пояснил Адилов.

Родственники Дулата Агадила заявили ходатайство о допуске других экспертов, а также о расширении состава экспертной комиссии. Ходатайство было удовлетворено. Так, с сегодняшнего дня расследованием уголовного дела занимается управление специальных прокуроров столичной и Генеральной прокуратуры Казахстана, сообщает КТК

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