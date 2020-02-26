В столице расследуют дело о смерти задержанного в следственном изоляторе

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - В следственном изоляторе города Нур-Султана скончался доставленный туда накануне 43-летний Дулат Агадил, передает Kazakhstan Today.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела за совершение уголовных правонарушений, выразившихся в неуважении к суду, оскорблении судьи и участников судебного заседания. В январе 2020 года он заочно признан обвиняемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В связи с неявкой и уклонением от проведения следственных действий судом ему была изменена мера пресечения на содержание под стражей", - сообщает портал Polisia.kz .

По его информации, накануне вечером Дулата Агадила задержали в его доме и доставили в следственный изолятор.

В камере следственного изолятора, куда он был помещён, кроме него находилось еще четыре человека, которые дали показания, что фактов применения насилия в отношении погибшего не было", - уточнили в полиции.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, в момент задержания мужчина он находился в состоянии алкогольного опьянения. Смерть констатирована прибывшей бригадой скорой медицинской помощи. Предварительная причина смерти - "острая сердечно-сосудистая недостаточность".

Каких-либо телесных повреждений на теле мужчины не было. В настоящее время начато досудебное расследование",- подчеркивается в сообщении.





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