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Мужчину нашли убитым в следственном изоляторе Караганды

08.12.2019, 10:34 13771
Караганда. 8 декабря. Kazakhstan Today - Мужчину нашли убитым в следственном изоляторе Караганды, передает Kazakhstan Today.
 
В камере для следственно-арестованных в следственном изоляторе Караганды нашли тело 51-летнего мужчины. Спасти его не удалось: мужчина был избит и задушен. Тело арестанта обнаружил сотрудник поста №8 и тут же вызвал врачей, прокуратуру и полицию. В качестве причины смерти названа механическая асфиксия. Как показало вскрытие, арестованный был задушен: у него сломана подъязычная кость. Погибший мужчина находился в СИЗО по подозрению в совершении кражи, пишет Liter.kz.
 
Позже стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался другой следственно-арестованный. 
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, мужчина дал признательные показания. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". 
 
Между тем в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД дополнили, что между сокамерниками возникла словесная перепалка, переросшая в рукоприкладство. 
 

В ходе конфликта один из следственно-арестованных нанес второму телесные повреждения. От полученных травм последний скончался", - рассказали в КУИС. 

 

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