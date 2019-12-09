Караганда. 8 декабря. Kazakhstan Today - Мужчину нашли убитым в следственном изоляторе Караганды, передает Kazakhstan Today.

В камере для следственно-арестованных в следственном изоляторе Караганды нашли тело 51-летнего мужчины. Спасти его не удалось: мужчина был избит и задушен. Тело арестанта обнаружил сотрудник поста №8 и тут же вызвал врачей, прокуратуру и полицию. В качестве причины смерти названа механическая асфиксия. Как показало вскрытие, арестованный был задушен: у него сломана подъязычная кость. Погибший мужчина находился в СИЗО по подозрению в совершении кражи, пишет Liter.kz

Позже стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался другой следственно-арестованный.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, мужчина дал признательные показания. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

Между тем в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД дополнили, что между сокамерниками возникла словесная перепалка, переросшая в рукоприкладство.

В ходе конфликта один из следственно-арестованных нанес второму телесные повреждения. От полученных травм последний скончался", - рассказали в КУИС.

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