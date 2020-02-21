В районе Большого Алматинского озера произведут профилактический спуск лавин

Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - В лавиносборе №18 (БАО - Космостанция) произведут профилактический спуск снежных масс, передает Kazakhstan Today.





На основании рекомендации РГП "Казгидромет" в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова 20 февраля 2020 года сотрудниками ГУ "Казселезащита" будет производиться профилактический спуск снежных масс в лавиносборе №18 (БАО - Космостанция), который несет угрозу самопроизвольного схода лавины на автодорогу Алматы - Космостанция", - сообщили в ДЧС Алматы.





В целях исключения чрезвычайных ситуаций ДЧС просит жителей, гостей и туристов Алматы воздержаться от походов и восхождений в местах проведения профилактических мероприятий.





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