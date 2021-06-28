В районной больнице Алматинской области опровергли информацию о задержании руководства

Image by Bruno /Germany from Pixabay

ТАЛДЫКОРГАН. 27 ИЮНЯ - В Енбекшиказахской межрайонной многопрофильной больнице опровергли распространяемую в социальных сетях и СМИ информацию о задержании руководства клиники, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодняшний день руководящий состав больницы находится на рабочих местах и выполняет свои функциональные обязанности. Работа клиники ведется в штатном режиме для оказания необходимой медицинской помощи в экстренном и плановом порядке для жителей района. Антикоррупционной службой региона проводятся проверочные мероприятия", - прокомментировали " Информбюро " в больнице.

В Алматинской области руководитель Енбекшиказахской многопрофильной больницы, два его заместителя и две медицинские сестры изобличены в получении систематических взяток на общую сумму 3,1 млн тенге от 25 подчиненных медицинских работников за обеспечение допуска к проведению противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Суммы взяток, по данным Антикоррупционной службы, варьировались от 100 до 150 тысяч тенге с каждого.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства