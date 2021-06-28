В районной больнице Алматинской области опровергли информацию о задержании руководства

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На сегодняшний день руководящий состав больницы находится на рабочих местах и выполняет свои функциональные обязанности. Работа клиники ведется в штатном режиме для оказания необходимой медицинской помощи в экстренном и плановом порядке для жителей района. Антикоррупционной службой региона проводятся проверочные мероприятия", - прокомментировали "Информбюро" в больнице.
26 июня Агентство по противодействию коррупции РК сообщило, что в Алматинской области медработники давали взятки начальству за возможность работать в ковидной зоне. Полученными надбавками они делились с главврачом и его заместителями. При этом речи о задержании руководства не шло.
В Алматинской области руководитель Енбекшиказахской многопрофильной больницы, два его заместителя и две медицинские сестры изобличены в получении систематических взяток на общую сумму 3,1 млн тенге от 25 подчиненных медицинских работников за обеспечение допуска к проведению противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом", - сообщили в Антикоррупционной службе.
Суммы взяток, по данным Антикоррупционной службы, варьировались от 100 до 150 тысяч тенге с каждого.
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