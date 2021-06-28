Руководство Енбекшиказахской больницы подозревают в получении взяток на 3,1 млн тенге

ТАЛДЫКОРГАН. 26 ИЮНЯ - В Алматинской области руководитель Енбекшиказахской многопрофильной больницы, два его заместителя и две медицинские сестры подозреваются в систематическом получении взяток на общую сумму 3,1 млн тенге от 25 подчиненных медицинских работников, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Взятки давались за обеспечение допуска к проведению противоэпидемиологических мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом. Работа на данном участке больницы позволяла получать медработникам надбавки к заработной плате, сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

Суммы взяток варьировались от 100 тыс. до 150 тыс. тенге с каждого", - уточнили в ведомстве.

При этом в агентстве подчеркнули, что данный факт не является единичным. Во исполнение поручения главы государства вопросы целевого расходования надбавок медицинским работникам находятся на особом контроле и на постоянной основе проводятся проверки. В результате выявляются факты их начисления лицам, не относящимся к группе риска, отнесение работников к более высокой группе риска, приписка отработанных часов и поборы руководителей с подчиненных за покровительство.

В частности, в текущем году в Костанайской области установлен фельдшер Камыстинской подстанции скорой медицинской помощи, который организовал схему по получению взяток под предлогом передачи вышестоящему начальству за подписание ковидных карточек для получения надбавок.

Установлено, что фельдшеры оформляли фиктивные вызовы на пульт 103, фиктивные отчеты о выездах к больным. Все это позволяло медработникам и водителям получать дополнительные выплаты, с которых часть денежных средств передавались фельдшеру наличными и переводом на банковскую карту", - рассказали в пресс-службе.

В целом за 2020 год в 7 регионах выявлены факты неправомерных действий со стороны должностных лиц медицинских организаций при выплате меднадбавок, где сумма ущерба составила более 60 млн тенге. Работа в данном направлении продолжается.

Ранее сообщалось, что за 4 месяца этого года ФСМС потратил 27,6 млрд тенге на надбавки медикам . В зависимости от степени опасности условий труда сумма поощрения медработников составляет 20, 10 и 5 МЗП. Максимальная ставка предназначена врачам, среднему и младшему медперсоналу инфекционных стационаров и реанимаций, средняя - сотрудникам провизорных стационаров, врачам и фельдшерам скорой медицинской помощи, в том числе и при ПМПС, минимальная - работникам карантинных стационаров, приемных отделений экстренных стационаров и организаций ПМСП, специалистам лабораторий, работникам санитарно-эпидемиологической службы и так далее.

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