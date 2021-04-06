С начала года ФСМС потратил 27,6 млрд тенге на надбавки медикам

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Фонд социального медицинского страхования продолжает выплачивать надбавки медицинским работникам, занятым в борьбе с Covid-19 и вирусной пневмонией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба Фонда, с начала 2021 года финансовую поддержку получили:

- в январе более 50 тысяч медиков на сумму 13,8 миллиарда тенге: 14,1 тысячи работников здравоохранения - это первая группа риска, 15,1 тысячи - вторая, 21,3 тысячи - третья;

- в феврале более 54 тысяч медиков на сумму 13,8 миллиарда тенге: 14,8 тысячи - первая группа риска, 15,3 тысячи - вторая, 23,9 тысячи - третья.

В настоящее время Фонд социального медицинского страхования производит оплату надбавок за март, по прогнозам, выплаты получат 51 тысяча медицинских работников.

С марта прошлого года ФСМС начал производить стимулирующие выплаты медикам. В 2020 году на поощрение работников здравоохранения было направлено 110,9 миллиарда тенге. С учетом того, что сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация в стране и на наших коллегах - медицинских работниках, по-прежнему, лежит большая нагрузка, Фонд по поручению Министерства здравоохранения продолжает работу по выплате надбавок", - отметили в Фонде социального медицинского страхования.

Напомним, в зависимости от степени опасности условий труда сумма поощрения медицинских работников составляет 20, 10 и 5 МЗП, соответственно. Максимальная ставка предназначена врачам, среднему и младшему медперсоналу инфекционных стационаров и реанимаций, средняя - сотрудникам провизорных стационаров, врачам и фельдшерам скорой медицинской помощи, в том числе и при ПМПС, минимальная - работникам карантинных стационаров, приемных отделений экстренных стационаров и организаций ПМСП, специалистам лабораторий, работникам санитарно-эпидемиологической службы и так далее.

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