В регионы выехала Лига сторонников партии Nur Otan

Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - Лига сторонников партии Nur Otan выехала в регионы, передает Kazakhstan Today.

В предпоследний день регистрации по всей стране казахстанцы продолжают подавать свои заявки на праймериз партии Nur Otan. На сегодня подано уже более 10 тысяч заявлений, из них в качестве кандидатов зарегистрировано 8915 человек.

Согласно опубликованной информации, 36,4% кандидатов - женщины, 28,9% - молодежь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций выдвинуто 3023 кандидата, то 6978 - самовыдвиженцы.

Принять участие во внутрипартийном отборе намерены представители различных социальных групп и возрастов. Действующие депутаты маслихатов также планируют попробовать свои силы в праймериз.

Один из них - депутат Павлодарского районного маслихата и основатель проекта "Село - опора государства" Дмитрий Корепанов.

Я родился в городе, но в 2013 году решил посвятить себя селу, развитию сельского хозяйства. Мне не понаслышке знакомы трудности, с которыми сталкиваются сельчане и сельхозтоваропроизводители. Сегодня в аграрном секторе чувствуется кадровый "голод", особенно не хватает молодых специалистов. Поэтому сейчас я реализую проект, направленный на профессиональную ориентацию молодежи, обучение их фермерскому, ветеринарному и аграрному делу. Праймериз - действенный механизм повышения партийной демократии, шанс есть у каждого кандидата и неважно, есть опыт в политике или нет", - поделился Дмитрий Корепанов.

Побороться за голоса однопартийцев планируют и бывшие акимы областей. К примеру, экс-аким Кызылординской области Болатбек Куандыков. Также партийцы решат, достоин ли бывший аким Северо-Казахстанской области Самат Ескендиров представлять их интересы в выборных органах.

Участвовать в праймериз решил председатель Международного союза айтыскеров и исполнителей терме Журсин Ерман.

Партия Nur Otan выступает за развитие культуры и традиций, пропаганду семейных ценностей. Думаю, что могу внести свою посильную лепту в этом направлении, поэтому тоже решил выдвинуть свою кандидатуру", - подчеркнул Журсин Ерман.

Стоит отметить, что в эти дни представители Лиги сторонников партии Nur Otan выехали в регионы, чтобы лично встретиться с людьми и ознакомиться с процессом регистрации кандидатов и подготовки к остальным этапам праймериз. По итогам поездок в партию будут внесены соответствующие рекомендации и предложения.

Напомним, что регистрация кандидатов на праймериз партии Nur Otan завершается 28 августа. Подать заявку можно как онлайн через информационную систему "Праймериз" на сайте primaries.kz, так и лично в территориальных организационных комитетах.

Претендентом может стать любой гражданин, разделяющий ценности партии и обладающий избирательным правом. Для этого ему нужно вступить в ряды Nur Otan до окончания срока регистрации участников праймериз.

По вопросам проведения праймериз запущена специальная горячая линия 8 (800) 080 4441.

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