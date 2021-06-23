В РК упростят процедуру подключения новых строительных объектов к инженерным сетям

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - В Казахстане будет упрощена процедура подключения новых строительных объектов к инженерным сетям, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Автоматизированная информационная система Государственного градостроительного кадастра будет интегрирована с Единой системой государственного недвижимости и геопорталами акиматов. Объединение систем даст возможность госорганам и организациям мониторить процесс проектирования, строительства, эксплуатации и утилизации объектов, а также рационально планировать застройку территории региона. Другими словами, если раньше для подключения новых объектов к инженерным сетям требовалось прохождение несколько этапов, то теперь вся информация по республике консолидирована в единой системе, что существенно упрощает процессы", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Кроме того, пользователи получат доступ к актуальной и достоверной информации, значительно упростится планирование, сократится аварийность сетей при проведении различных видов строительных работ.

Отмечается, что к платформе будут подключены отраслевые информационные системы государственных органов, системы отраслевых кадастровых и других инфраструктурных служб, а также субъектов естественных монополий для онлайн-актуализации данных градкадастра.

После запуска интегрированной системы изменения существующих инженерных сетей и обновления проектной документации строящихся районов в обязательном порядке будет поступать в ЕГИД ГГК. Тем самым ни одно изменение не будет возможным без внесения соответствующей информации в базу данных платформы", - подчеркнули в МИИР РК.

Автоматизированная информационная система Государственного градостроительного кадастра обеспечивает единую систему сбора, обработки, регистрации, хранения и представления информации обо всех объектах недвижимости, наземной и подземной коммуникации.

Единый геопортал инфраструктурных данных - открытый сервис системы градкадастра, предоставляющий доступ к географической информации посредством Web-картографирования. Доступ к платформе имеют местные исполнительные органы и субъекты естественных монополий для работы с инфраструктурными данными.

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