В РК в продаже появились билеты в "женские" вагоны поездов

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НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Алматинской, Мангистауской, Кызылординской, Павлодарской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 13 октября на западе, в центре Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, в центре области порывы 17-22 метра в секунду.
В Алматинской области 13-14 октября в районе Алакольских озер ожидается ветер юго-восточный, порывы 17-22 метра в секунду.
Днем 13 октября на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, восточный, на западе и в центре региона 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.
13 октября в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, с пыльной бурей.
13 октября ночью на севере Павлодарской области ожидается туман.
Ночью и утром 13-15 октября в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. 13-15 октября на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах ожидается северо-восточный ветер, 15-20 метров в секунду, 13-14 октября порывы 23-28 метров в секунду.
АЛМАТЫ. 12 ОКТЯБРЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на встрече с директором авиакомпании Hunnu Air Мунхжаргалом Пурэвжалом обсудил перспективы открытия прямого рейса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Прямой рейс из Улан-Батора в Алматы востребован у студентов и бизнесменов из Монголии. Также аэропорт Алматы привлекателен в качестве транзитного для полетов из Монголии в Индию и другие страны.
По итогам встречи Сагинтаев выразил заинтересованность и готовность поддержать намерение монгольской авиакомпании.
7 октября Казахстан признал
действительными паспорта вакцинации еще нескольких стран, среди которых есть Монголия. Также паспорта вакцинации Казахстана признаются
в Монголии.
Фото: bashinform.ru
УРАЛЬСК. 12 ОКТЯБРЯ - Более 900 бродячих собак уничтожили по заявлению жителей Уральска, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Всего в этом году отловили 2658 бродячих собак и кошек, сообщает портал "Мой ГОРОД"
.
В городской ветинспекции факт отлова подтвердили.
В первом полугодии нами было отловлено и стерилизовано 1041 животное и, по заявлениям, 574 животных были уничтожены. 33 собаки были пойманы повторно. Во втором полугодии были доставлены на стерилизацию в ЗКАТУ им Жангир хана 633 четвероногих и 377 уничтожены. В общей сложности было уничтожено 951 бродячее животное", - рассказал директор ветстанции Гадилбек Алибеков.
По его словам, жители часто просят провести отстрел собак из-за громкого лая по ночам.
В письменном ответе я указываю, что это не повод уничтожать животных", - сообщил Алибеков.
Однако почему заявления местных жителей тем не менее стали поводом для убийства животных, директор ветинспекции не рассказал.
Между тем, руководитель приюта для бездомных животных "Хатико" Асель Садыкова отмечает, что стерилизация - это намного лучше, чем отстрел или усыпление животных.
Сколько я видела стерилизованных собак, ни одна из них не проявила агрессию. Просто наши люди сами боятся бездомных животных. Они могут подбежать и понюхать, не более, а люди сразу пугаются", - рассказывает Садыкова.
По ее мнению, приюты для бродячих животных должно поддерживать государство.
Неужели никто не может создать приют по программе ГЧП (государственно-частного партнерства)? В месяц на содержание и лечение животных мы тратим один миллион тенге. И все эти деньги собирают нам уральцы, волонтеры, и, естественно, мы вкладываем свои средства, чтобы спасти четвероногих. Последние полгода не было ни одного желающего забрать собаку, а вот отдать готовы по 10 животных в день", - рассказала волонтер.
Она также добавила, что чипирование всех животных в области - это уже необходимость.
Напомним, 4 мая 2021 года в Таразе произошел очередной зверский случай живодерства
. Только что ощенившейся собаке выкололи глаза за "нарушение границ частной территории" и обезглавили новорожденных щенят. Экологический общественный союз назвал данный случай преступлением против человечности.