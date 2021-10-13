В РК в продаже появились билеты в "женские" вагоны поездов

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НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - С 10 октября АО "Пассажирские перевозки" запускает новую услугу по оформлению билетов для женщин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для реализации проекта задействованы по одному купейному вагону в пассажирских поездах №77/78 Алматы - Мангистау и №351/352 Алматы-1 - Оскемен, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ"

При оформлении железнодорожных билетов на сайте BILET.RAILWAYS.KZ или в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки" при наличии знака "ЖН" вагон будет предназначен только для продажи билетов женщинам.

Пассажирам мужского пола рекомендуют быть внимательнее при покупке билетов на поезда. При этом в указанный вагон допускается оформление детей мужского пола в возрасте до 7 лет при наличии сопровождающего лица.

На первый рейс отправлением 10 октября оформили билеты в "женский" вагон 92 пассажирки (поезд №77 - 58, поезд №351 - 34).

В КТЖ отметили, что при наличии спроса на эту услугу со стороны пассажиров компания готова расширять географию маршрутов внутри Казахстана и готова к предложениям со стороны своих клиентов.